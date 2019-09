Ve čtvrtfinále si Locos poradili s Hrochy Havlíčkův Brod včele s reprezentačním nadhazovačem Michalem Holobrádkem. V semifinále pak vyřídili soupeře z Chomutova. Přitom průměrný věk břeclavských softbalistů je osmnáct let. Talentovaní mladíčci jsou nebývale sehraní, také spolu vyrůstali v jednom klubu. A softbal nejprve hráli v rámci skautského oddílu. „Kluci spolu stále vyráží do přírody na výlety. Vyrůstali v duchu skautských myšlenek, drží při sobě,“ vyzdvihl Borbély.

V základní části si připsali 12 vítězství, soupeřům nasázeli celkem 203 úspěšných odpalů do pole, což z nich dělá druhý nejúspěšnější tým. Břeclav dominuje na nadhozu, soupeřům rozdala 336 strikeotů. „Naší výhodou je rychlost. Některé odpaly dokážou naši polaři zachytit včas tak, jak by nikdo jiný u nás nedokázal,“ všiml si trenér. A v ještě v jedné disciplíně Locos vynikají, v počtu ukradených met. To ale není všechno…

„Nejvíce mě překvapuje jejich neskutečná píle v tréninku. S něčím podobným jsem se nesetkal. Kluci se každý všední den scházejí o půl sedmé před školou a pilují nadhozy. Po dosáhnutí cíle si dávají ještě vyšší laťku. Ničeho se nebojí,“ rozhovořil se Borbély o dalších přednostech břeclavských. Tou největší je skauting (příprava na soupeře). „Dost se mu věnujeme. Neexistuje perfektní hráč, každý má nějakou slabinu a díru ve švihu. Hledáme strategie, jak postupovat na každého pálkaře. Dobrý hráč vycítí, že trefujeme slabé místo. Hrajeme s ním šachovou partii a útočíme v pravou chvíli,“ doplnil.

Břeclav nyní čeká poslední série – a to finále. V něm vyzve Žraloky z Ledenic, které táhnou pálkaři. A to zejména Patrik Kopečný, jenž už předvedl 42 úspěšných odpalů. Legendární Patrik Kolkus jich má 37. Navíc v pětici softbalistů s nejvíce homeruny jsou hned tři hráči z Ledenic. Bude pohádka pokračovat?