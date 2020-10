Do sobotního zápasu vstoupil lépe Chomutov, když hned v první směně si jeho hráči připsali bod. Utkání otočili Hroši ve třetí směně, Jan Hospodka dal ulejvku a po chybě chomutovské obrany si mohli havlíčkobrodští hráči doběhnout pro dva body. Vedení na 3:1 navýšil v sedmé směně homerunem David Mertl.

Chomutov se v závěru nedokázal prosadit. Největší zásluhu na tom má Holobrádek, který si v sobotu připsal 11 strikeoutů. „Havlíčkův Brod je zasloužený mistr. Mají totiž nejlepšího nadhazovače, proti kterému jsme se nedokázali účinně prosadit. Možná až ve čtvrtém zápase bychom je porazili, protože jsme se postupně proti němu zlepšovali,“ prohlásil trenér Chomutova Jan Řápek.

Reprezentační nadhazovač Holobrádek ve třech finálových zápasech umožnil soupeřům pouze tři úspěšné odpaly a jediný bod. Prokázal skvělou formu. „Myslím, že rozhodla dravost a to, že jsme zvládli vyrovnané semifinále proti Žralokům Ledenice. To nás posilnilo,“ prohlásil Holobrádek, jeden z klíčových mužů letošního softbalového finále. Hroši se tak radují ze svého třetího titulu, ten poslední si připsali v roce 2017. „Je to sice po třech letech, ale spousta našich kluků slaví takový úspěch zcela poprvé. Jsme také nadšení z toho, že jsme sezonu mohli vůbec dohrát,“ dodal Holobrádek.