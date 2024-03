Informace o kauze způsobila uvnitř hnutí poprask. Potvrzují to i reakce z regionů, které v minulých dnech sesbírali reportéři Deníku z celé republiky. Spousta představitelů požaduje hlavu Moučkové. Lze je shrnout do věty: „Odstupte, nebo budeme žádat vaše odvolání.“ Někteří činovníci jsou opatrnější. „Rád si počkám na závěry vyšetřování kompetentních orgánů,“ uvedl starosta Sokola Karlín Ivan Fröhlich.

Co je tedy známo už teď?

Vedení Sokola by mi nechybělo, říká jeden ze starostů k ukradeným milionům

Detaily celého případu se rozplétají na základě útržků ze Sokola, informací vyšetřovatelů a reportáže České televize. Podvodu za desítky milionů korun se měla dopustit asistentka starostky. „Neznala jsem ji, přijali jsme ji do sekretariátu na základě výběrového řízení,“ přiblížila Moučková.

Jméno podvodnice (Eliška C.) není tak podstatné. Podrobnosti už ano. Stín na proces jejího zaměstnání vrhá fakt, že za podvod již měla být dříve odsouzena. Zkušenosti z trestné činnosti, zdá se, „zúročila“ i v Sokole.

Do práce nastoupila poprvé na podzim roku 2019. Během následujících měsíců si našla cestu k Moučkové. „Byla šikovná, jazykově vybavená, spřátelili jsme se,“ přikývla Moučková.

Asistentka byla v insolvenci, účetní také věděli o jejích srážkách ze mzdy, ovšem starostku a kolegy prý obalamutila „rodinným“ příběhem. Zároveň si v posledních měsících života vymyslela jinou legendu - zdravotní problémy. „Zneužila mou důvěru. Říkala mi, že je vážně nemocná, ukazovala mi i lékařské zprávy, které bohužel byly zfalšované,“ podotkla Moučková, která s podfukářkou dokonce loni vyrazila na dovolenou do Dubaje. Vše bylo zalité sluncem.

Až do ledna roku 2024. Dotyčná si vzala život přímo v Tyršově domě, kde se otrávila jedem. Vyšetřovatelé následně přišli na to, že důvodem měl být rozsáhlý podvod a obavy z odhalení.

Zaměstnankyně Sokola si užívala (a obstarávala) cizí peníze delší čas. Nákupy luxusního zboží, horentní sumy za dovolené… Podle České televize byla potíž v tom, že měla oprávnění zadávat platby z účtu organizace, převáděla je na účet Světového svazu sokolstva a odtud na svůj soukromý účet. Nikdo v Sokole nic nezjistil.

„Jedná se o bankovní a úvěrový podvod, který se z velké části odehrál mimo Sokol. Máme standardně nastavené kontrolní mechanismy a procesy se za poslední léta i změnily. Důmyslnost a rafinovanost podvodu, o kterých mluví policie, dokládá fakt, že vše dokázala obelstít. Částka je vysoká, ale je důležité i zopakovat, že nemalá část odcizených finančních prostředků policie zajistila,“ poznamenala Moučková.

Případ nezajímá jen členy žup a malých tělovýchovných jednot. V pozoru je také Národní sportovní agentura, která loni Sokolu napřímo přidělila sumu přesahující 64 milionů korun. Tyto peníze mířily primárně právě do pražského sídla v Tyršově domě, spolky v regionech těží z jiných dotačních programů.

Ondřej Šebek, šéf státní organizace na podporu sportu, pro Deník potvrdil kontrolu v Sokole za rok 2021. Nic závadného neobjevila.

Další šetření bude následovat. „I přesto, že se podle všeho v rámci této kauzy nejedná o zneužití dotačních prostředků, se Rada Národní sportovní agentury usnesla o zařazení kontroly České obce sokolské do plánu kontrol na rok 2024. Tento krok vidíme jako správný a logický,“ vyhlásil.

Nehledě na podrobnosti jde o pořádný průšvih. „K minimalizaci škod podnikáme všechny možné právní kroky. Přihlásili jsme se do trestního řízení jako poškozený a finanční oddělení už chystá interní audit nezávislým subjektem,“ konstatovala Moučková.

Podle informací Deníku se mezitím objevil další problém - původně odhadovaná výše celého podvodu se změnila. Už nejde o čtyřicet milionů, ale vyšetřovatelé měli v penězovodu do Sokola zjistit další úniky.

Sokolové se potřetí slétnou v Edenu. Už se to stává tradicí, těší Moučkovou

Důležité pokračování v rámci hnutí obstará sobotní jednání v Praze, kam byl svolán mimořádný výbor. Může se stát, že Moučková bude odvolána (nebo sama rezignuje). Zatím si své místo drží. „Nezříkám se odpovědnosti. Dostávám projevy podpory, chápu však i názory, že mám já i celé vedení odstoupit. Ráda bych ale zdůraznila, že jsem poškozená, podvedená stejně jako moji kolegové a celá Česká obec sokolská,“ dodala Moučková.

Vybrané reakce z regionů

„Jsme z toho zděšení a smutní. Netušila jsem, že se něčeho takového v organizaci, jako je Česká obec sokolská, dočkám. My v našich župách obracíme každou korunu, máme poměrně přísné stanovy, pod každou smlouvu či bankovní operaci se musejí podepsat dva lidé. Proto nikdo z nás nechápe, jak k tomu mohlo dojít. Navíc se to dělo delší dobu,“ uvádí Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy, pod kterou spadají sokolské jednoty z Náchodska, Trutnovska a Rychnovska.

„Budu žádat vysvětlení, jak se celá ta věc mohla stát. Myslím, že ten případ rozeštve spoustu členů. Je patrné, že to na všechny hodně dopadá,“ podotkla k tomu starostka Župy Havlíčkova Jana Boháčová z Vysočiny.

„Zklamání je to správné slovo, které teď všechno nejlépe dokumentuje. Když se něco tak závažného stane, měli by na to činovníci reagovat. Pokud dělají mrtvého brouka a drží se funkcí, tak je něco špatně,“ řekl Petr Douda, starosta župy Středomoravské – Kratochvílovy, která sdružuje tělocvičné jednoty z Přerovska.

„Převést na paní asistentku takové pravomoci, jako je práce s účty, bez kontroly, je nezodpovědnost. Paní starostka Moučková by měla okamžitě odstoupit, a ne se schovávat za slova lítosti. A to nemluvím o tom, že by mělo dojít alespoň na částečnou náhradu škody,“ vzkázala starostka T.J. Sokol Jindřichův Hradec Ivana Lorencová.

„Možná i díky tomu se konečně začnou řešit i hlasy malých venkovských jednot,“ přeje si. „Pro malou jednotu je nyní hodně těžké sáhnout si na nějaké peníze,“ uvedl Ondřej Jindra, starosta TJ Sokol Domašín z Benešovska.