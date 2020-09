Naštěstí ne každý. Naopak se zdá, že ve výchově pohybové gramotnosti udělalo Česko krok kupředu. Důkaz? Zájem o projekt Se Sokolem do života. Do pátého ročníku se již přihlásila více než čtvrtina všech tuzemských školek. „Máme z toho obrovskou radost. Návyky k pohybu je důležité pěstovat od raného dětství,“ řekla Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

V projektu nenajdete žádná kritéria nebo podmínky. Pedagogové z přihlášených mateřských škol dostanou jednoduchou metodiku, jak vést nejmenší děti k pohybu – formou her i netradičních úkolů. „Už máme zapojeno 7500 učitelů,“ dodala manažerka Alžběta Kujanová.

Díky pozitivním reakcím si představitelé Sokola vysnili zajímavý cíl. „Naší ambicí je to, aby se projekt za dalších pět let dostal do všech školek v Česku,“ zmínila Moučková.

Patronkou je Kateřina Baďurová-Janků

Zdroj: DeníkMožná to není nereálné. Třeba i proto, že patronkou projektu se stala Kateřina Baďurová-Janků. Ano, ta kdysi skvělá atletka, jež pro Česko vybojovala stříbro na mistrovství světa v roce 2007 (a pak také vyhrála taneční pořad StarDance).

„U nás v republice vídám často dva extrémy – buď se rodiny nevěnují sportu vůbec, nebo jsou rodiny, co děti tlačí k vrcholovému sportu moc brzy,“ poznamenala někdejší tyčkařka, která má k této problematice blízko. Po konci kariéry pomáhá nejmenším dětem v jejich prvních sportovních krůčcích – jako paní ředitelka ve specializované mateřské škole.

Pokud tušíte, že i jí pomáhá program od Sokolů, máte pravdu. „Za takový projekt jsem moc ráda. Není to nic komplikovaného, vede děti k přirozenému, zdravému pohybu,“ dodala 37letá rodačka z Ostravy.