Česká obec sokolská už netrpělivě vyhlíží svůj 17. sraz, který se uskuteční na přelomu června a července příštího roku v Praze. Akce, která vyjde na více než 150 milionů korun, se podle odhadů zúčastní okolo 20 tisíc cvičenců z Česka i z dalších 18 států světa. Hlavní část programu bude potřetí v řadě hostit pražský Eden, který sokolům poskytla fotbalová Slavia.

Tisková konference České obce sokolské (ČOS) k XVII. všesokolskému sletu 2024 | Foto: Deník/Radek Cihla

„Chtěla bych projevit velké nadšení, že se právě tady setkáme. Slet na tomto místě se stává tradicí a nesmírně si vážíme toho, že je nám tento stadion poskytnut. Oba slety, které tu proběhly, byly skvělé, a věřím, že ten v budoucím roce bude opět skvělý,“ uvedla na čtvrteční tiskové konferenci starostka České obce sokolské Hana Moučková a neopomněla poděkovat vedení fotbalové Slavie za poskytnutí prostor pro slet.

„Jsme moc rádi, že můžeme umožnit sokolům realizaci jejich vrcholné akce. Jsme hrdí, že se u nás slet bude znovu konat, i pro nás jde o velice prestižní záležitost,“ vzkázal předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík a připomněl i předchozí dva všesokolské slety, které hostil Eden v letech 2012 a 2018.

Rakouský sokol s kořeny z Kroměříže. Huberovi Češi neřeknou jinak než Mates

Už 17. slet vyjde podle odhadu pořadatelů na více než 150 milionů korun a bude se moci uskutečnit i díky finanční podpoře české vlády. „Poslední měsíce jsme jednali s Národní sportovní agenturou a vládou České republiky a musím poděkovat panu předsedovi Šebkovi za velkou podporu. I díky jeho argumentům vláda vyslyšela naše volání. Historicky poprvé!“ prozradil Marek Tesař, ředitel kanceláře ČOS a místopředseda sletového týmu pro finance a marketing.

„Slet se zařadil na list sportovních akcí s mimořádnou důležitostí,“ potěšilo ho.

Celkový rozpočet přitom nebude využit jen na samotný program v Edenu, ale také na program celého sletového týdne i na organizaci krajských a oblastních sletů a nácvičných akcí.

„Slet pro nás znamená hodně. Podpora je pro Českou obec sokolskou jasným důkazem, že Národní sportovní agentura a vláda nemyslí jen na vrcholový sport a na akce, jako je mistrovství světa v hokeji nebo v biatlonu. Je to důkaz, že myslíme i na nesoutěžní sport,“ nechal se slyšet předseda NSA Ondřej Šebek.

Slet, který se uskuteční v duchu motta „Slet spojuje“, ovládne Prahu prakticky na celý týden. 30. července proběhne slavnostní zahájení v Národním divadle, půjde se průvod Prahou a sokolové se zúčastní i mše v Katedrále svatého Víta.

Týden nabitý sportovně-kulturním programem pak vyvrcholí 4. a 5. července předvedením hromadných skladeb ve vršovickém Edenu.

Jsme jako rodina, jsme tu pro všechny, říká starostka Sokola Hana Moučková

„Připraveny budou dva odlišné programy. Ve čtvrtek to bude laděno do večerní atmosféry, v pátek je připraven odpolední program, který zakončí celý slet. Chceme, aby divák přišel na oba programy, aby byl překvapený a aby to byl dvakrát neopakovatelný zážitek,“ přál by si Petr Svoboda, náčelník ČOS a místopředseda sletového týmu pro program.

Sto tisíc sokolů v akci

Podle odhadů pořadatelů se do sletu celkově zapojí až sto tisíc sokolů a v Praze se představí kolem dvaceti tisíc cvičenců. Už v tuto chvíli jich je do nácviku zapojeno okolo osmnácti tisícovek. Přestavením hromadných skladeb pak vyvrcholí tradiční šestileté období, během něhož je na programu vždy jeden všesokolský slet.