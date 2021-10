Wilder se před třetím duelem do Furyho na dálku pustil a osočil ho z podvádění.

Dlouho očekávané rozuzlení boxerské trilogie se blíží. Americký vyzyvatel Denotay Wilder se utká v Las Vegas o titul mistra světa organizace WBC v těžké váze proti obhájci Tysonovi Furymu. Wilder se už před zápasem pustil do svého britského soka, kterého nařkl, že podvádí s rukavicemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.