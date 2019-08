Devětadvacetiletá hráčka minulou sezonu svými výkony pomohla z druhé ligy klubu Balonmano Salud Tenerife do nejvyšší soutěže. Španělské celek jí ale novou smlouvu nenabídl. „Slibovali nám, že když postoupíme, tak si nás tam všechny nechají. Nestalo se tak. Mrzelo mě to, když jsme si postup vybojovaly. Měla jsem ještě nějaké jiné nabídky v zahraničí, ale žádná krajina, která by mě lákala. Ozval se pak Most, a tak jsem tady,“ usmívá se zkušená gólmanka, která má už s Mostem šest českých titulů.

Nepohoršila si. Místní celek dobře zná, už dříve ho nazvala druhou rodinou. Navíc ji teď čeká i kvalifikace Ligy mistrů. Přesto…

„Být možnost pokračovat ve Španělsku, tak bych zůstala. Na druhou stranu, španělské tréninky neměly moc hlavu a patu. Trénovaly jsme i čtyři hodiny. Byly zvláštní. Tady v Mostě je to vše mnohem lépe vedené, má to řád. Vidím u sebe posun. Ve Španělsku jsem ale získala zkušenosti, byla jsem jednička, chytala jsem hodně. Nakonec i jazykovou bariéru jsem překonala. Bydlela jsem tam s Polkou, nebyl problém a časem jsem se i naučila slovíčka. Dneska jsem si dokonce pokecala i s jednou Španělkou z Thüringeru,“ vypráví Bezpalcová, která už vyhlíží Ligu mistrů.

„Soupeře znám. Dokonce jsme s Gran Canarií hrály dva přáteláky. Já vidím velkou šanci postoupit dál, i když jim do týmu přišlo pět nových hráček. Máme ale velkou šanci,“ myslí si vytáhlá brankářka s červenými vlasy. V letní přípravě v Mostě dostává hodně zabrat. „Běháme a děláme různé cviky, už mě pěkně bolí nohy, ale vím, že je to potřeba. Do sezony se taková příprava jen hodí. Těším se moc na ostré zápasy,“ uzavírá Eva Bezpalcová.

Eva Bezpalcová při svém španělském angažmá. Foto: archiv E. Bezpalcové

Manažer DHK Baník Most Rudolf Jung o Evě Bezpalcové:

Asi nejvýraznější změnou, za kterou jsme velmi rádi, je návrat brankářky Evy Bezpalcové. Když bylo jasné, že Sabrina Novotná nechce hrát za Most, využil jsem situace, že Eva Bezpalcová poté, co týmu Tenerife pomohla do nejvyšší španělské soutěže, nedostala od klubu nabídku na prodloužení smlouvy. U nás jsme právě řešili post druhé brankářky a měli tu několik brankařek na zkoušku, ovšem ukázalo se, že výkonnostní rozdíl mezi nimi a Evou není prakticky žádný. Brali jsme v potaz i to, že je to dlouholetá hráčka klubu, od které víme, co můžeme očekávat. Díky velké minutáži ve španělské druhé lize udělala výkonnostní pokrok a už je to jiná Eva, než když od nás před rokem odcházela. V současnosti na sobě neskutečně tvrdě pracuje a možná jí ani někteří fanoušci na začátku sezony nepoznají. Zdroj: www.dhk-banikmost.cz

Letní příprava a teambuilding na Klínech. Foto: DHK Baník Most