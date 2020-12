„Budeme se snažit,“ vzkázal kouč Jan Bašný.

Ne snad, že by se jeho svěřenkyně dosud nesnažily… V prvním zápase prohrály se Švédkami 23:27, o víkendu padly i s Ruskami 22:24. „Chybějí výsledky, ale jinak mě děvčata mile překvapila,“ konstatoval legendární kouč Jiří Zerzáň, jenž opravdu nečekal, že absencemi zdevastovaný výběr může zatápět nejlepším týmům světa.

Vždyť Švédky jsou adeptky na medaili. Rusky ještě větší, jde o olympijské šampionky z Ria 2016.

Teď je tady ovšem ten třetí test. Poslední šance.

Na opačné straně budou stát Španělky. Pokud nevíte, stříbrné z mistrovství světav roce 2019. Tehdy prohrály boj o zlato o jediný gól…

„Máme šanci,“ podotkla Markéta Hurychová. Debutantka na velké akci je plná optimismu. Důvod? Prý výborná parta. A samozřejmě ty předešlé výkony. Ofenziva je slušná, ovšem hlavně se daří v defenzivě.

Analytik ze Španělska

Tady je třeba zmínit brankářku Petru Kudláčkovou, jež zářila v obou utkáních. „Úplně mě způsobem chytání šokuje,“ dodal Zerzáň. „Je jistá, klidná, bez emocí. Fantastická,“ vyzdvihl kouč slávistickou odchovankyni.

Přitom nebýt listopadového zranění Lucie Satrapové, nestála by v bráně… S nervozitou se popasovala bravurně. Pokud udrží formu, mají Češky šanci. Sama je v klidu. „Na Španělky se připravíme minimálně stejně, jako jsme se připravovaly doposud. Pro nás nic nekončí, ba naopak,“ prohlásila bojovně.

Dosavadní vývoj skupiny naznačuje, že národní tým není bez šance. Třeba proto, že Španělky prohrály s Ruskami o devět gólů (se Švédkami to byla remíza).

Bašný se navíc může opřít o rady analytika, jenž zná soupeřky nejlépe ze všech. Českému výběru totiž pomáhá španělský expert!

Kromě speciálních rozborů u videa by mohla přijít jeho chvíle i v samotném zápase. „V hale bez diváků je slyšet úplně všechno, můžu tak rozumět jejich pokynům,“ usmál se Félix García.

Mimochodem, i on říká, že Češky mají šanci. „Hrajeme dobře. Ony jsou pod tlakem, my ne,“ vysvětlil.

Ostře sledovaný klíčový zápas v Herningu začíná v 18.15. V osm hodin by mělo být jasno: postup do další fáze, nebo cesta domů.