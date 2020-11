Když dvacetiletá dívka ovládla kategorii do 63 kg, nemohla tomu ani uvěřit. Třeba i proto, že trvalo dvanáct let, než se české judo mohlo znovu radovat z juniorského titulu. Naposledy to dokázal pozdější olympijský vítěz Lukáš Krpálek.

„Pracovali jsme dlouho a tvrdě,“ prohlásila Zachová.

Z jihu Čech na Hanou

Vyrůstala ve Svatém Janu nad Malší, k judu přičichla díky spolužákovi ze školy. „Začínali jsme s bráchou v Českých Budějovicích, pak jsme šli do Kaplice. Chtěla jsem se ale přesunout někam, kde bych se mohla dál rozvíjet,“ vyprávěla Zachová.

Brzy dostala laso od Jiřího Štěpána, který v Olomouci budoval silnou judistickou základnu, leč s přesunem to dlouho nevypadalo.

„Její tatínek řekl, že v žádném případě nikam nepůjde,“ vzpomínal trenér.

Ale netrvalo dlouho, než mu zazvonil telefon. „Renata prý doma pořád v uvozovkách otravovala, že chce do Olomouce. Dohodli jsme tedy, že přestoupí,“ řekl kouč. „Věděla jsem, že v Olomouci to bude těžké, ale jsem za to moc ráda,“ prohlásila judistka, jež se už v patnácti letech vzdala domácího komfortu. „Ale horší to bylo pro rodiče,“ usmála se Zachová, která se stěhovala i s bratrem.

Čas plynul a studentka Fakulty tělesné kultury na Univerzitě Palackého se začala prosazovat na velkých akcích.

A letos to vygradovalo. Zisk medaile na Grand Prix v Izraeli vzbudil ohlas. Titul z juniorské Evropy byl dalším významným zářezem. „Vynikající úspěch, který jsme nestihli ani oslavit,“ poznamenal trenér.

Na šampionát v Chorvatsku se Zachová nemohla standardně nachystat. „Doma byly zavřené tělocvičny,“ připomněl Štěpán.

Není to za hranou?

Judistka nakonec vyrazila na jih Evropy. „Do Kosova jezdíme často. Mají olympijskou vítězku. Pro holky je to jedno z nejlepších míst v Evropě,“ prohlásila.

Bydlení na soustředění ovšem nebylo pro slabé povahy. „Je to taková Sparta. Ubytovna v tom nejtvrdším smyslu slova. To vše jen pro- to, že se snažíme dosáhnout cíle,“ líčil trenér.

Štěpán patří mezi uznávané trenéry mládeže. Jeho filozofie? „Dřina a odříkání si různých zábav. Jiná cesta neexistuje,“ řekl. „Na sportovce kladu takové nároky, že někdy mají pocit, že je to až za hranou. Já se z nich ale opravdu snažím dostat to nejlepší.“

Zachová tvrdé dvoufázové tréninky zvládá. „Jde o objem dvanácti tréninků týdně. Je to náročné a je třeba být trpělivý. Výsledky nepřijdou ze dne na den. Je to otázka let,“ řekl Štěpán.

Ve stopách Krpálka

Srovnání s Lukášem Krpálekm už sice zaznamenala, ale snaží se zůstat v klidu. „Bylo by úplně skvělé, kdybych šla v jeho stopách. Ale bude to ještě dlouhá cesta,“ prohlásila Zachová. „Mám vysoké cíle, i když o nich moc nemluvím. Chci olympijské zlato,“ vzkázala. „Šance kvalifikovat se do Tokia pořád je. Já v to věřím a budu o to bojovat,“ dodala před startem na domácím mistrovství. I tady sní o medaili.