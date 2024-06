Na nadcházejícím golfovém turnaji Tipsport Czech Ladies Open v Berouně bude opět českou jedničkou. Zkušená 29letá Klára Davidson Spilková vyhlíží domácí podnik, po kterém se uzavře žebříček směrem k hrám v Paříži, a ráda by na něm stvrdila třetí účast pod pěti olympijskými kruhy. Na tamějším hřišti, kde se za měsíc budou udělovat medaile, už před patnácti lety jednou vyhrála. Co letos?

Tipsport Czech Ladies Open Beroun: Klára Davidson Spilková | Foto: Foto: Premier Sports CZ

Berounský golfový turnaj patří k vrcholu domácí golfové scény. Zároveň se jedná o poslední možnost, jak se kvalifikovat na olympijské hry do Paříže. I proto přijelo změřit síly 130 hráček z 25 zemí z celého světa. „Konkurence je velice dobrá a velká. Tohle je poslední turnaj, který se počítá do olympijského žebříčku. Spoustu světových hráček přijelo, aby ještě nasbíraly nějaké body,“ řekla Davidson Spilková.

Golf je jeden z posledních sportů, který ještě nemá uzavřené žebříčky směrem k olympijským hrám. Definitiva padne až po berounském turnaji. „Už je to dlouho a strašně se to natahuje. Tlak zvenčí k tomu ale patří, zároveň ho má člověk sám na sebe, protože tam chce být,“ uvedla zkušená česká jednička, které patří v olympijském žebříčku 41. místo. Na turnaji se objeví nejlepších 60 hráček.

Beroun jako poslední možnost před olympijskými hrami. Domácí hráčky si věří

„Na 99,9% by to mělo být jasné. V pondělí budeme vědět. Každý turnaje hrajeme naplno, jak nejlépe umíme,“ konstatovala Spilková, která tak už vyhlíží i olympijskou Paříž. V hlavním městě Francie se objevila už v roce 2009 tehdy ještě jako juniorka a tamější turnaj s přehledem vyhrála. „Zahrála jsem si tam před patnácti lety, kdy jsme vyhrála juniorský turnaj asi o patnáct ran. Těším se, až se tam vrátím a uvidím ty změny. Určitě se za ta léta tam toho hodně změnilo,“ uvedla 29letá česká profesionální golfistka.

Samotnou jí překvapuje, kolik lidí si koupilo lístky a kolik jich přijede. V Paříží se tak může těšit na velkou podporu oproti předchozím účastem v brazilském Riu či japonském Tokiu. K olympijskému turnaji chystá i několik novinek ohledně sportovního oblečení i vybavení. Speciálně se chystá bag, který bude designový přesně podle přání Spilkové, jak si přála. „K tomu spousta detailů a věcí, které k olympiádě patří. Soudružnost českého týmu a Česka je za mě úplně boží,“ rozplývala se Spilková.

Boj o Paříž v Berouně. Hrát se bude nejen o peníze, ale také olympijské hry

Její ambice směrem k olympijskému turnaji jsou střízlivé. „Ráda bych se umístila výš, než jsem skončila v Tokiu (dělené 23. místo) a myslím, že to možné je,“ prozradila rodačka z Prahy a zároveň nastínila i její program v Paříži směrem k olympijskému turnaji. V době konání turnaje se například přesune z olympijské vesnice blíž ke hřišti.

„Je to docela daleko i s tím, jak je to tam s dopravou. Doba trvání okolo hodiny a půl. Jezdili jsme takhle v Tokiu a úplně nám to nesedlo. Protože tam jsme vyjížděli ve tři ráno z vesnice, abychom tam v pět byli, protože flighty (startovní dny) začínaly v sedm. Letos chceme být trošku blíž, abychom se trochu vyspali,“ objasnila Spilková. Po olympijských hrách jí čekají tři velké turnaje. „Léto bude ještě intenzivní a nabité,“ uzavřela česká golfistka.