Přesto si udržuje dobrou náladu, kterou předal také v dětském domově v Dolních Počernicích. V rámci společné akce Škoda Auto a české hokejové reprezentace bylo do pěti dětských domovů po celé republice zavezeno celkem 625 dárků.

V metropoli se děti mohly radovat ze 125 dárků (odkaz na 125. narozeniny automobilky).

Zatímco jinde nosil tašky třeba brankář Pavel Francouz, do Počernic zavezl nadílku veslař a hokejový fanoušek Ondřej Synek. Doprovod mu dělal zpěvák Marek Ztracený.

Mimochodem: Synek byl účastníkem neplánovaného koncertu českého zpěváka, společně pak absolvovali autogramiádu a focení s dětmi. A čas byl také na povídání o končícím roce, poslední olympiádě i dalších přáních pro rok 2021.

Synek: Těším se na gauč

Co říkáte na tento předvánoční projekt?

Je super, že Škodovka takto podporuje dětské domovy. Ty děti mají mnohdy pohnuté osudy a je skvělé, že se jim aspoň takto může udělat radost. Podobné zážitky dávají předvánočnímu času úplně jiný význam. Jsem rád, že jsem u toho mohl být a vidět tu spontánní radost dětí i nefalšovaný vděk ze strany představitelů dětského domova. Právě oni mají můj obrovský obdiv za to, jak skvělou atmosféru a zázemí dokáží dětem vytvořit.

Jak budete vzpomínat na náročný rok 2020?

Rok 2020 je pro všechny zvláštní, plný kotrmelců. A samozřejmě i pro mě – měli jsme mít olympiádu, kterou nám zrušili, tudíž po sportovní stránce nic moc, ale důležité je se nevzdávat, pokračovat a jít pořád dál.

Kromě olympiády se zrušila i Vaše účast na mistrovství Evropy, jelikož Vás potkalo zranění zad. Je něco, co na roce 2020 vnímáte jako pozitivní?

Co se týká pozitiv po sportovní stránce, určitě máme více času se dohromady sveslovat – na olympiádě jsme chtěli zkusit dvojskif a teď nám to nabízí o rok více času se sjet. Na druhou stranu je pro mě dobré, že jsem si poprvé od té 20leté rutiny letos relativně odpočinul, a o to více se těším na další sezonu.

Většina lidí se momentálně těší na Vánoce. Jak budou probíhat u Vás?

Doufám, že proběhnou v klidu a pohodě. Samozřejmě budu i normálně trénovat, ale režim bude malinko jiný. Těším se, že si lehnu na gauč, podívám se na pohádku, dám si cukroví a kafe a bude pohoda.

Máte nějaké vánoční přání? Třeba, aby se uskutečnila olympiáda?

Já prakticky žádná přání většinou nemívám. Nemám jeden sen, u kterého bych čekal, až se vyplní. Ale musím uznat, že olympiáda takovým přáním je. Doufám, že pátou olympiádu, pro mě navíc poslední, pojedu. Snad ji nezruší.

Jaké cíle a očekávání pro rok 2021 máte?

Hlavně bych chtěl zůstat zdravý a aby se celosvětově uklidnila pandemická situace, která dopadá na všechny. Po té sportovní stránce do toho jdu na plno, nechci ji nijak ošidit a udělám pro to všechno.

Na tom, že hodláte směrem k olympiádě jet dvojskif, se nic nemění?

Plány na olympiádu zůstávají stejné, chceme jet dvojskif, ale ještě nejsme kvalifikovaní. Dokvalifikace má být v květnu, a pokud uspějeme, určitě pojedeme. Pokud ne, tak se vrátím na skif, na kterém jsem na olympiádu už kvalifikovaný.

Vzhledem k tomu, že letos moc závodů nebylo, máte do závodění o to větší chuť?

Je to tak. Od závodění jsem si letos odpočinul, protože jsme nejeli prakticky nic. Ale zároveň mě to docela nabilo, těším se na příští rok a na to, až to vypukne, protože mi závodění chyb.

Jak bude vypadat Váš program na zimu a jaro?

V zimě mě čeká soustředění v Livignu na běžkách, na Vánoce si ještě chci zalyžovat s dětmi. Pořád zbývá dost víkendů, které bych rád trávil s dětmi na lyžích. Potom v půlce března odjíždíme veslovat do Itálie a sezona se rozjede. Myslím si, že to bude relativně rychlé.