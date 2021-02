"Krpálek neměl na poslední olympiádu zajištěnou letenku v byznys třídě. Musel se natáhnout na zem. On, dvoumetrový, stokilový chlap, v turistické třídě tolik hodin?" podivoval se Hájek v rozhovoru pro Deník.

Tyhle tři věty ovšem nadzvedly Doktora ze židle. "Zásadně se nevyjadřuji k věcem, které se týkají voleb do vedení Českého olympijského výboru, což je z mé pozice přirozené. Ale musím se ozvat, když se jedná o lživé informace týkající se sportovců a zajištění výpravy. To je pro mě citlivé téma, protože sportovci jsou pro nás na prvním místě. Ačkoli je pan Hájek dlouholetý sportovní funkcionář, nedokáže si ověřit ani tuto jednoduchou informaci o letence," řekl Doktor, šéf olympijských výprav.

Jak to tedy bylo s byznys letenkou a cestou Lukáše Krpálka na olympijské hry v Riu de Janeiru v roce 2016?

Samozřejmě jsme Lukáši Krpálkovi na cestu do Ria letenku v byznysu nabídli, a to vzhledem k jeho výšce a postavě a jeho úspěchům. Jako to ostatně děláme u všech sportovců podobného typu, a to nejen do Ria. A Lukáš letenku v byznysu odmítl.

Proč?

Protože chtěl raději letět s týmem vládním speciálem, být s judistickou partou.

Můžete tedy prozradit, jak to na palubě speciálu vypadalo, jaké tam byly podmínky?

Ve vládním speciálu měl k dispozici daleko větší prostor než v běžném letadle, a to díky menší obsazenosti. O žádné turistické třídě se tady nedá mluvit. I když jsem si to takhle pamatoval, raději jsem si to u Lukáše ještě potvrdil, přeci jen to jsou už více než čtyři roky.

Takže jste s ním mluvil?

Volal jsem mu primárně kvůli tomu, jaké teď mají judisti možnosti přípravy a jestli mu v něčem nemůžeme pomoci. A při té příležitosti jsme se dostali i k rozhovoru s panem Hájkem a potvrdili jsme si navzájem, jak to s cestou do Ria doopravdy bylo. Je to pro mě moc důležité, jak takové věci vnímají sportovci, protože se vždy snažíme udělat vše tak, aby měli co nejlepší podmínky pro úspěch.

A co až poletí výprava letos na olympijské hry do Tokia, bude mít Krpálek tentokrát letenku v byznys třídě?

Detaily dopravy budeme ještě řešit i v návaznosti na to, jaká protiepidemická opatření budou platit, letos je vše trochu jiné než obvykle. Judisté mají v plánu předolympijský kemp v Beppu, který jim pomáháme zajišťovat. Každopádně platí, že pokud bude mít Lukáš Krpálek zájem o letenku v byznys třídě, zařídíme ji. A když bude chtít letět s týmem, poletí s týmem. To bude záležet na něm. Pro nás je vždycky absolutní prioritou zajistit maximální servis pro sportovce a jejich doprovodné týmy a podpořit je tak, jak potřebují.