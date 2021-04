Zmatky kolem Blatného a Arenbergera. Sport má mít od pondělí zelenou

Zákazy a omezení jsou (asi) u konce. Český sport by se měl už v pondělí probudit z vynuceného spánku, do kterého byl uveden kvůli pandemii koronaviru. Zase se otevřou venkovní hřiště, zase půjde hrát a soutěžit! Vyplývá to z nejnovějších pokynů ministerstva zdravotnictví z 6. dubna.

V mimořádném opatření (14601/2021) se totiž mimo jiné píše: „Zakazují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Předchozí věta znamená, že do počtu dvaceti lidí lze sportovat (ale pouze venku, vnitřní sportoviště jsou uzavřené). Od 12. dubna se otevřou některé obchody či zoo. Vláda schválila i rotační výuku Přečíst článek › Deník požádal odpovědné politiky o reakci, nicméně odcházející ministr zdravotnictví Jan Blatný ani jeho nástupce Petr Arenberger se k celé záležitosti nevyjádřili. InfografikaZdroj: Deník A zmatek je na světě. Jist si totiž není nikdo. „Tohle s námi nikdo nekonzultoval,“ řekl Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury. Za zmínku stojí, že předseda agentury Milan Hnilička měl ve středu právě o uvolnění sportu s Blatným jednat, ale po politickém zemětřesení na ministerstvu ze schůzky sešlo. Nyní bude u nového ministra v pořadí - stav nemocnic, vakcína, nový PES… Kam Arenberger zařadí sport, toť otázka. „Situace je alarmující,“ poznamenal Hnilička. Sportovní kluby v problémech. Chybí jim děti a peníze Přečíst článek › Zpátky k samotnému opatření, jež má platit od pondělí 12. dubna. Česká unie sportu na žádost Deníku oslovila právníky, kteří se situací (tzn. výkladem textu) zabývají. Miroslav Jansta, šéf střešní organizace, k tomu dodal: „Za dodržení podmínek by mělo jít sportovat.“ Pokud se v dalších dnech nic nezmění, sport po čtyřech měsících zase ožije.