Také v Americe se pomalu probouzejí do lepších časů. S fanoušky na tribuně počítají při startu nové sezony baseballisté, ale také bijci v rámci nejznámější organizace UFC. Nejslavnější hokejová liga světa již odstartovala proces znovunavrácení diváků na ochozy arén, téměř všechny americké celky otevřely či v dohledné době plánují otevřít část tribun.

Ale co zbývajících sedm celků? Zásadní problém. V Kanadě se hraje bez lidí… Důvodem je, že vázne proces očkování.

Jako s fanoušky. Televize čistila zvuk, s pískotem se šetří



Pokud nejste Roman Prymula (nebo jiná osoba s kontakty na nejvyšších místech), fotbalový mač teď na vlastní oči neuvidíte. Vlastně žádný „velký“ sport.



Oddaný fanoušek tak víkend co víkend usedá k televizi, kde má zážitek alespoň zprostředkovaný díky kamerám, komentátorům a reportérům. I to s sebou ovšem přináší specifika. Zatímco řada zápasů probíhá v atmosféře, že slyšíte každý pokyn a nadávku, některé přenosy jsou upravené. Zvuk v pozadí je pro diváka obohacen o takzvané ruchy.



Nemyslete si, že stačí zmáčknout pár tlačítek a je hotovo.



„Byly to hodiny práce a pořád to vylepšujeme,“ vypráví David Solnař, mluvčí O2 TV Sport. Právě na tomto kanálu s ruchy přišli. Údajně jako první v Evropě.



Zprvu se musel najít vhodný archivní zápas. Pochopitelně se nenašel, načež začala mravenčí práce odborníka na zvuk Jana Vlčka a režiséra Karla Jonáka.



„Bylo zapotřebí odstranit řadu parazitních zvuků, jako pískání sudího, pokřiky, a hlavně zvuk samotného míče. Podařilo se také vyrobit potlesky a ruch tribun,“ dodává Solnař.



Televize obvykle pouští předem připravenou smyčku, ale jsou zápasy, kdy do duelu sama vstupuje. „Jakmile hra neplyne nebo dojde k situaci, kde se to hodí, tak technik vydá pokyn a diváci uslyší pískot. S tím ale šetříme,“ podotýká mluvčí.



Často nepoznáte rozdíl oproti tomu, na co byl divák zvyklý při plném stadionu! Ale pozor: pořád je to virtuální svět. Možná pohodlnější, jenže na osobní prožitek nemá.

Nejspokojenějšími diváky na světě jsou v dnešní době zřejmě v Rusku. S pandemií si zde velké trable nedělají a arény jsou pravidelně zaplněné minimálně do poloviny. V KHL chodí na play-off v průměru šest tisíc diváků, ve fotbalové první lize jsou čísla ještě větší. Prvenství prozatím drží v Rostově, na zápas dostalo povolení hned třicet dva tisíc příznivců.

Naděje do budoucna

Tady svítá na lepší časy. Značným příkladem posledních dní je Anglie, která se rozhodla postupně vracet diváky na zápasy slavné Premier League. Premiér Boris Johnson stanovil datum prvního rozvolnění na 23. května, což je den posledního kola soutěže.

Vše začíná tzv. testovací akcí pro návrat fanoušků. Co to znamená? Částečná podpora v publiku přeci jen bude. Prvním testem bude 18. duben: semifinále anglického poháru mezi Leicesterem a Southamptonem. Na stadion budou moci čtyři tisícovky fanoušků. Součástí pilotního projektu bude také mistrovství světa v kulečníku, finále Carabao Cupu (osm tisíc diváků) a finále FA Cupu.

Bosáka ticho (někdy) baví. Může pomoci trenérům?



Tribuny, které v dobrých časech bouří, jsou ztichlé, je slyšet každé slovo. Záda, naber, občas taky sprška nadávek.



Třeba při zápase Ligy národů v září v Bratislavě si to pěkně dávali Slovák Juraj Kucka s Čechem Alexem Králem.



Fotbal bez fanoušků je jiný. A to i v případě, kdy koukáte na televizi. Stanice sice přimíchávají do přenosu ruchy, přesto…



„Je to docela složité,“ začne Martin Nun, trenér Bystřianu Kunčice hrajícího I. A třídu Královéhradeckého kraje. „Ty zvuky mi nevadí, mají to docela dobře udělané. Navazuje to přesně na hru, na akce na place. Přesto mě fotbal v televizi v tuhle chvíli ani moc nebaví,“ přiznává „Už aby to skončilo,“ povzdechne si.



Jedno ale spíše jen malé pozitivum však tento způsob fotbalu má. Na stadionu i při přenosech jsou často velmi dobře slyšet hráči, trenéři, jejich pokyny jsou lehce rozeznatelné.



„To mě na tom docela baví. Ale je pravda, že už to stačilo,“ prohodí Jaromír Bosák, známý televizní komentátor.



Může to mít dopad na práci trenéra? A to i v nižších soutěžích?„Abych pravdu řekl, tak si nejsem úplně jistý. Ty rady jsou podobné na všech úrovních. Ale je možné, že někdo z branže si z toho něco z trenérského hlediska vezme,“ uvažuje Nun. „Ti trenéři taky občas nemluví slušně,“ usmívá se.



Naděje se přitom objevila. V pátek to vypadalo na rozjezd tréninků ve dvaceti lidech, v sobotu už jen ve dvou. „Celkově je to celý na ho…“ utrousí kouč Kunčic. Nemyslí si to sám.

Co červnové mistrovství Evropy? V Anglii by mohlo chodit 10 tisíc lidí, v Rusku bojují za 50 procent kapacity. „Každé město musí garantovat, že na stadionu mohou být fanoušci,“ oznámil šéf UEFA Aleksander Čeferin.

„Nepřipadá v úvahu, že by se jakýkoli zápas Eura hrál bez nich.“ To je dobrá zvěst. I pro české příznivce.

