Krpálek běžel závod s rodinou a uznal: V lese už by to taková pohoda nebyla

To se moc často nestává. „Nepouštějí k sobě cizince, tak jsem byl překvapený, že mě oslovili, abych na jejich závěrečnou přípravu dorazil. Absolvoval jsem tři tréninky s jejich nejlepšími judisty včetně vycházející dvacetileté hvězdy Tacuru Saita, který váží 170 kilo a má skvělou techniku. Jsem zvědavý, co v Taškentu předvede,“ povídal nejlepší český judista všech dob při setkání s médii.

Nebezpečný Fin

Kromě japonského „cvalíka“ se dvojnásobný mistr světa může utkat s dalšími vynikajícími soupeři. Na nebezpečného Fina Puumalainena narazí hned v prvním zápase a má mu co oplácet, neboť Seveřan na Čecha vyzrál na červencové Grand Prix v Záhřebu.

„Je to soupeř, který hodně leze pode mě. Tam mě nachytal, když jsem se na něj sápal, chtěl jsem ho za každou cenu zmuchlat a zahodit. Vyhmátl to, položil mě na wazari a nebyl jsem to schopný dohnat,“ líčil Krpálek. „Přitom ho znám ze soustředění, věděl jsem, co dělá, ale načapal mě. To se teď nesmí opakovat,“ pravil bojovně jednatřicetiletý svěřenec trenéra Petra Laciny.

V případě postupu přes Fina by měl narazit na Korejce Kim Min-čonga. Krpálek ho na cestě za světovým titulem v roce 2019 porazil. Judistu nižšího vzrůstu se širokými rameny tehdy vyřadil v semifinále, ale je to rovněž velice nepříjemný protivník s nízkým těžištěm. Cesta k medaili určitě snadná nebude.