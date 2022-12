Tomáš Třeštík se tradičního kalendáře Sport Investu ujal již pošesté v řadě. Zatímco loni se jeho portréty tuzemských sportovních hvězd nesly ve znamení výrazných barev, tentokrát zvolil komornější černobílou poetiku. Odpovídá to i zadání pro rok 2023 – co dělají slavní reprezentanti, když zrovna odpočívají?

„Chtěl jsem trochu nahlédnout do jejich osobní sféry a je skvělé, že nás sportovci do svého soukromí pustili. S výsledkem jsem moc spokojený,“ řekl Třeštík.

Bílá královna Ledecká či černá Sáblíková. Sportovci nafotili unikátní kalendář

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech se tak nechal zpodobnit za svými milovanými bubny, hokejový gólman Šimon Hrubec předvedl své veteránské Porsche, skeletonistka Anna Fernstädt relaxuje v knihovně a kajakářka Antonie Galušková pro změnu u letadla, které sama pilotovala.

„S Petrem Čechem to byla produkční rychlovka, kluci ze Sport Investu sehnali bubny, které jejich majitel přivezl a postavil je u mě doma v ateliéru. Petr přijel a začal si tam jen tak jamovat, pak se mě sousedé ptali, co jsem to měl doma za mejdan. I sám Petr dával na Instagram, že se mým sousedům omlouvá, že dělal v baráku chvíli hluk,“ líčil Třeštík.

Francouz vytáhl Vespu, Sáblíková kolo

Někteří vyfocení, jako třeba Martina Sáblíková, dávají i ve volnu přednost sportu a rychlobruslařská legenda se tak dala zvěčnit s kolem, další se věnují zcela odlišným koníčkům. Jako například lezec Adam Ondra, zachycený v kuchyni mezi lesknoucími se kastroly.

Petr Čech v útoku, Tomáš Souček s píšťalkou. Jak se kope se slavným jménem

„Bylo pro mě docela těžké vybrat tu správnou aktivitu do tématu o volném čase, protože jsem opravdu lezecký fanatik a na moc jiného než lezení a rodinu mi čas nezbývá. Ale napadla mě činnost, kterou mám opravdu rád a je nutná nejen k přežití, ale i k tomu, abych trénink podpořil správnou regenerací – a to je vaření,“ popsal Ondra, jenž v kalendáři debutuje.

Poměrně časté bylo „partnerství“ s motoristickým miláčkem. Kromě už zmíněného Hrubce či Galuškové vytáhl Pavel Francouz svou Vespu. „Zvolil jsem svůj skútr, na kterém jsem během léta jezdil po Plzni na tréninky, ale i po městě a užíval jsem si to,“ řekl letošní vítěz Stanley Cupu.

Eva Adamczyková: Vdaná jsem snad jen já. Soupeřky neví, jak mé jméno vyslovovat

Poprvé se v kalendáři objevila také fotbalista Kateřina Svitková, jež ukázala svou vášeň pro tetování.

„Já mám koníčků víc, ale odmala mám ráda tetování a každé, které mám na sobě, má nějaký význam. Do tetovacího studia Magic Tattoo na Vinohradech chodím od začátku, kdy jsem s tetováním začala, a jsem ráda, že se mohlo fotit právě tady, protože to bylo autentické,“ svěřila se záložnice londýnské Chelsea.