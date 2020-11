Je vysoce pravděpodobné, že se bude konat také mistrovství Evropy v judu v Praze, zápasy národního týmu fotbalistů, Evropské ligy či Světový pohár v cyklokrosu v Táboře.

„Dohodly se výjimky pro soutěže, které chtějí hrát za přísných opatření,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Co to značí v překladu? Už ode dneška mohou profesionálové trénovat v uzavřených prostorech, tedy na zimních stadionech a v halách.

Jsme promoření

Zdroj: Deník„Máme promořenost až 80 procent, takže příprava v uzavřených prostorech je pro jednotlivé týmy bezpečnější,“ upozornil šéf hokejového svazu Tomáš Král.

Pro fotbalisty, kteří se mohli připravovat venku, to značí jednu příjemnou změnu. Konečně mají dovoleno využívat zázemí stadionů.

Zastavené soutěže mohou rozjet, vedle zmíněných gigantů, také volejbal, basketbal, házená, tedy profesionální sporty.

Dalších se to netýká, byť například ve futsalové lize najdete profesionální týmy. „Ale to by musely být všechny. Navíc těžko splníme všechny nutné podmínky,“ přiznal první muž českého futsalu Otakar Mestek. To se však nebude týkat jen jeho sportu.

Otázky kolem testů

Hráči (i hráčky) by totiž měli být testováni před každým utkáním, což bude problematické finančně. „Za současných podmínek není rozjezd ligy pro basketbal reálný. Pokud nám nepomůže ČBF, tak kluby finančně plošné testování nezvládnou,“ připustil Tomáš Hrubý, generální manažer Ústí nad Labem.

Stejný názor zazněl i z volejbalu slovy ředitele Dukly Liberec Pavla Šimoníčka: „Ať počítám, jak počítám, dostal jsem se přes dva miliony korun. To je řádově 10 až 20 procent rozpočtu a to si nikdo nemůže dovolit.“

Je tu zkrátka ještě mnoho neznámých, které bude muset český sport vyřešit. Více by se mohl nadechnout až po 20. listopadu, kdy snad skončí nouzový stav.