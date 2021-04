Otočku kritizuje také iniciativa Restart amatérského sportu, pod níž je podepsáno šest zástupů velkých sportovních svazů. Podle ní se sportovní svazy a kluby ocitly nyní v chaosu.

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pátek odpoledne mládeži a amatérům slíbil možnost sportovat venku v počtu dvaceti lidí, druhý den však změnil názor a navrhuje vládě, aby povolila sportovat pod otevřeným nebem maximálně dvěma lidem.

"Už rok řešíme důsledky a nikdo neřeší prevenci. Roční výpadek sportu se může fatálně podepsat na zdraví celé společnosti. To musí skončit. Ve spolupráci s celým sportovním prostředím na tom budeme intenzivně pracovat a uděláme maximum proto, aby v pondělí vláda České republiky neschválila nový návrh a dodržela slib, který ministr zdravotnictví dal sportovcům v pátek,“ uvedl předseda ČOV Jiří Kejval v tiskové zprávě.

"V případě, že vláda nový návrh schválí, sportování se vymkne kontrole a my za to odmítáme nést jakoukoliv odpovědnost,“ dodal.

Odvolávám, co jsem odvolal

Iniciativa Restart amatérského sportu své prohlášení nadepsala: "Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil". Parafrázovala tak krále z pohádky Pyšná princezna. "Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se chystá porušit slib národu. Vláda v pondělí rozhodne, zda je možné věřit slovu člena vlády," uvedla iniciativa.

Navrhovala pravidla, za nichž by sportování mládeže začalo organizovaně, pod kontrolou a bezpečně. "Každý, kdo se v posledních dnech prošel českými městy, viděl, jak celá česká veřejnost začíná sportovat. Pokud budou od pondělí platit vládou dosud vyhlášená pravidla, je šance, že trenéři, sportovní kluby a sportovní svazy zajistí bezpečné sportování. V opačném případě hrozí naprostý chaos," uvedli představitelé iniciativy, zástupci svazů Zdeněk Haník (volejbal), Michal Ježdík (basketbal), Slavomír Lener (hokej), Antonín Plachý (fotbal), Filip Šuman (florbal) a Gabriel Waage (softbal).

V podobném duchu se s apelem přidala i Ligová fotbalová asociace (LFA). "Vidíme, jak trpí děti nedostatkem sportu a pohybu obecně. Proto jsme jednoznačně pro pozvolný návrat, u mládežnického sportu samozřejmě v organizované podobě, která ve venkovním prostředí zcela jistě dokáže zajistit bezpečný režim, na rozdíl od neorganizovaného sportování, ke kterému jinak stejně dojde,“ uvedl v prohlášení předseda Ligového výboru LFA Dušan Svoboda.

Už v sobotu označila rozhodnutí ministra za skandální například Fotbalová asociace ČR. Přístup nového člena vlády označila za plivnutí do tváře všem, kteří se chystali na pondělní obnovení tréninků.

Babiš: MeSES dává doporučení pozdě, jsou potřeba nová pravidla



Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dává svá doporučení ministru zdravotnictví pozdě. Není to úplně chyba, ale vláda tomu musí dát jiná pravidla. Řekl to premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném projevu na sociálních sítích.



“Koncem týdne skupina MeSES začala křičet, že je zásadně proti, pan ministr to nějakým způsobem upravil a teďka zase křičí sportovci a já jim rozumím a taky s nimi budu dneska mluvit,“ řekl Babiš.



Dnešním dnem končí nouzový stav. Ruší se například omezení pohybu mezi okresy a děti se mohou vracet do škol. "Dáváme do pohybu obrovské množství lidí a skutečně musíme být opatrní,“ poznamenal Babiš. "My o tom budeme ještě dnes večer jednat s ministrem zdravotnictví,“ dodal.



Opatření proti šíření koronaviru se nově budou řídit pandemickým zákonem. Podle pandemického zákona nelze omezovat shromažďování.



Podle skupiny MeSES je omezení shromažďování jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru. Omezení shromažďování na dvě osoby platí v Česku od října loňského roku. Na veřejně přístupných místech spolu smějí pobývat nejvýše dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Výjimky jsou například pro výkon práce nebo pro školy.