Podívejte se na příběhy z Česka i ciziny, kdy to hráči a trenéři přehnali (a stálo je to místo). Nemyslete si – bavíme se o hvězdách a osobnostech s milionovými kontrakty! Pustit si pusu na špacír se prostě někdy nevyplácí…

Co je zapovězeno?

Fotbalisté, hokejisté a vlastně všichni profesionální sportovci by měli dbát na to, jak se chovají a co říkají. Sledují je fanoušci, sponzoři. Jsou považováni za vzory a idoly. Jakékoli vulgarity či urážky jsou brány mnohem hůř než u kohokoliv jiného.

„V minulosti jsme dokonce pro hráče uspořádali seminář na téma sociální sítě. Jak komunikovat a čeho se vyvarovat,“ prozradil manažer David Zíka ze společnosti Global Sports.

Mlčet, mlčet, mlčet

Mimochodem, trestat se dají opravdu maličkosti – příkladem je více než šest let stará příhoda z Německa. Václav Kadlec se v kabině dozvěděl, že není v sestavě. Na sociální síť dal emotikon, spíše tedy symbol palce namířeného dolů.

„Asi to pramenilo z jeho zklamání, ale postrádá to smysl. Ví, že kolem sestavy děláme tolik tajností,“ povzdychl si tehdy sportovní ředitel Bruno Hübner. S funkcionáři dokonce zvažoval zákaz sociálních sítí, ale nakonec kauza vyšuměla.

Ne tedy pro Kadlece – na podzim roku 2014 si zahrál už jen dvakrát a pouze na pár minut. Pak se bez fanfár stěhoval zpátky do Sparty.

Hrozí i vyhazov!

Příklady ukazují, že kluby v některých případech sahají dokonce k vyhazovům. Vezměme si fotbal. Zrušení smlouvy je povoleno na základě speciálního předpisu FIFA, kdy se ve článku 14 trochu neurčitě píše:

„Kontrakt může být ukončen v případě urážlivého jednání.“ Záleží na míře prohřešku – nejhorší je doping, sázky a potom i poškozování dobrého jména klubu.

„Mám pocit, že v Česku jsou hráči přece jen v těchto ohledech opatrní. Vychází to i z mých zkušeností. Neradi kritizují, jsou zdrženliví,“ konstatoval David Kohout, expert na sportovní právo z Univerzity Karlovy a mimo jiné člen Sboru rozhodců ve fotbalové asociaci.

OSVČ vs. zaměstnanec

Tuzemské sportovní vody jsou specifické i tím, že fotbalisté (i hokejisté) jsou povětšinou osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ. Nemají status zaměstnance, což s sebou nese klady, ale i zápory.

Jedna nevýhoda – pro sportovce – spočívá právě v sankcích. „Pro klub je snazší pokutovat hráče, kterého má pod smlouvu na OSVČ. Sáhnout na mzdu zaměstnanci je právně problematičtější,“ vysvětlil Kohout.

--- Hráči a jejich problémy ---

Vyhazov smskou

Nejznámější česká výpověď roku 2005 a dodnes ukázkový případ fotbalového „kladiva“. Reprezentant Karel Poborský dostal od šéfa Sparty smsku: „Končíš“. Trochu svérázný způsob, že? A hlavně tvrdý trest… Přišel za to, že se oblíbenec fanoušků pustil do kouče Jaroslava Hřebíka. Oznámil, že už nechce nosit kapitánskou pásku, a prohlásil. „Kapitán má být prodlouženou rukou trenéra, ale já nesdílím všechny jeho metody.“

Když si to boss Daniel Křetínský přečetl, poradil se s Hřebíkem (ten je dodnes na Spartě) a poté vzkázal: „Tohle nemůže žádný sportovní klub tolerovat, a to bez ohledu na osobu hráče.“ O aféře se psalo všude možně po světě – pochopitelně v Anglii, ale třeba i v Norsku či na Maltě. Zajímavost na závěr: podle zpráv z kuloárů je Poborský nyní se Spartou už zase zadobře.

Lži pana trenéra?

Nespokojený fotbalista = problém. V minulé sezoně se o tom přesvědčili i v Olomouci. Začátek celé kauzy způsobilo prohlášení kouče Radoslava Látala, který po zápase kvůli četným diskusím řekl, že Václav Pilař nebyl schopen trénovat, a proto nehrál. A rozjel se bizarní kolotoč událostí. Zkušený exreprezentant, jenž často laboroval se zraněními, kontaktoval novináře a uvedl, že je zdravý. K tomu požádal o rozvázání smlouvy.

Místo toho jej vedení přeřadilo do béčka. A ještě se do něj pustili spoluhráči, kteří přišli na tiskovou konferenci, a kapitán Vít Beneš sdělil: „My hráči máme v klubu určitá pravidla, která musíme respektovat a plnit. Bohužel on ta pravidla porušil.“ Jak to dopadlo? Pilař si kopl do konce sezony jednou jedinkrát. Odešel zadarmo, teď působí v Jablonci. A poslední dobou nehrál…

Konec kvůli trávě

Smolný zápas, úlet před reportéry a vyhazov. Nejnovější příběh, který je starý jen pár dní, má na svědomí Younes Belhanda. Marocký reprezentant už není hráčem Galatasaraye Istanbul. Turecký gigant jej okamžité propustil poté, co se na veřejnost dostala kritika po remíze se Sivasporem.

„Není snadné hrát na trávě, jako je tahle,“ poznamenal. Kdyby to tímhle skončilo, všichni by to přešli. Jenže on pokračoval: „Manažeři by neměli řešit, co psát na Instagram a Twitter, měli by řešit stadion. Je tohle normální? Není. Jsme přece Galatasaray.“

Předchozí úspěchy (dva tituly) mu nepomohly. A nic na tom nezměnilo ani tvrzení ministra sportu, jenž se podle tamního deníku Hürriyet Daily News nechal slyšet, že „mizerná kvalita hřišť by v budoucnu mohla ohrozit pověst tureckého fotbalu“.

Výpověď za urážky

S kauzami podobného ražení se setkáte i v hokeji. Loni, v období koronavirové přestávky v NHL, vyplula na povrch ošklivá slova Brendana Leipsice. Pár dní v Americe neřešili nic jiného než jeho chat na Instagramu. Nepublikovatelné výrazy hanlivě (i rasisticky) urážely manželky spoluhráčů, k tomu se pustil i do jiných hokejistů včetně spoluhráčů.

„Jsou to lůzři,“ prohlásil útočník Washingtonu o některých parťácích. Omluva nestačila, Capitals kanadskému forvardovi bez milosti zrušili (roční) smlouvu. „Největší zklamání sezony,“ napsal odborný server Stars and Sticks. Kromě aféry byla řeč i o kvalitách samotného hráče – vždyť za celý ročník dal jen tři góly. Teď už Leipsice vídají v KHL, našel si angažmá v CSKA Moskva.

---Trenéři a jejich problémy ---

Skeptik má padáka

Real hrál ten podzim roku 2008 bídně, zato Barcelona šlapala. Viděl to i kouč Bílého baletu Bernd Schuster, a tak před prosincovým šlágrem prohlásil: „V současnosti nemůžeme na Nou Campu vyhrát. Můžeme předvést dobrý výkon a čekat, jak to dopadne, ale vítězství neočekávám.“

Den poté byl vyhozen. Dodnes se říká, že za to mohl tento jeho výrok. Nikdo to však nepotvrdil, navíc známý Němec neodešel úplně škodný, Real mu vyplatil odstupné téměř 120 milionů korun. A mimochodem, Barcelona tehdy El Clásico opravdu ovládla.

Rasista z kabiny

Akim Aliu je průměrný hokejista, což poznali i v Litvínově. Přesto se světově zviditelnil. Známého trenéra Billa Peterse totiž obvinil z rasismu, kouč proto na podzim 2019 musel odejít z NHL, konkrétně od týmu Calgary Flames.

Šlo přitom o „historickou“ událost z roku 2009, kdy Peters vedl obránce tmavé pleti na farmě a slovem „negr“ komentoval hudbu, již Aliu poslouchal. Že není Peters zrovna milý chlapík, však potvrdili i další hráči, například Češi Michal Jordán s Jiřím Tlustým. „Arogantní ignorant,“ zhodnotil kouče druhý z nich.

Nechtěná posila

Šéfové Olympique Marseille mu před pár týdny přivedli posilu, po níž nebažil. O druhé mu navíc řekli později. Proto se trenér André Villas–Boas naštval. „Do týmu jsem ho nechtěl,“ pronesl na adresu záložníka Oliviera Ntchama ze Celtiku Glasgow. Reakce byla okamžitá, vedení klubu někdejšího kouče Chelsea odvolalo.

„Neakceptovatelnou veřejnou kritikou vážně poškodil Olympique a jeho zaměstnance,“ stálo ve vyjádření. Šlo především o poslední kapku, tým pod Portugalcem strádal v Lize mistrů i domácí Ligue 1.