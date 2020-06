„V těchto dnech si zřejmě všichni uvědomí, že sport je zbytná potřeba,“ upozornil uznávaný ekonom Petr Zahradník. Pozor, teď není řeč o amatérském sportu. Běhat se dá i bez registrace v oddíle (bez masových závodů v centrech měst se obejdeme). Cyklisté zase potřebují kolo, helmu… A i ti fotbalisté si svůj plácek najdou nehledě na to, jestli je tady nějaký bafuňář.

Naopak profesionálové, především ti bohatí, se budou muset uskrovnit. „Sport v dnešním vnímání stojí na křižovatce. Odhaduji, že aby přežil, bude se muset změnit,“ řekl Zahradník.

Mimochodem, Světové ekonomické fórum uvedlo, že sport by dokonce mohl z krize vzejít silnější, pokud se mu podaří se zreformovat. Jak? Podle expertů by měl hledat nové „zákazníky“. Jeden příklad za vše? Velké možnosti skýtá esport, tedy oblast počítačových her. K tomu si připočtěte tanec, jenž má brzy proniknout do programu olympijských her. Změn bude určitě hodně.

Zdroj: Deník

Jasně, nejpopulárnějším sportem byla, je a dál bude hra s kulatým míčem. Selský rozum říká, že fotbal jako takový ohrožen není, ale problém budou mít tam, kde si žijí nad poměry. „Řekl bych, že české kluby z toho ještě nemusejí vyváznout tak zle. Bude si třeba utáhnout opasky, ale tuzemský model financování se teď ve srovnání s cizinou ukazuje jako vhodný,“ dodal Zahradník.

V tomto ohledu je třeba zmínit souvislosti v Česku jsou příjmy (a výdaje) o dost menší. Vstupné, fanshopy, to vše je malý doplněk. Naopak přední evropské kluby těží z atraktivity. Zadluží se, aby koupily hráče, protože mají jistotu, že se jim vyplatí.

Fanoušci? Dobrý sluha, ale zlý pán

„Shrnul bych to rčením, že fanoušci jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Nestrachoval bych se o giganty typu Barcelona či Bayern. Potíže budou mít celky, které se jim snaží vyrovnat,“ konstatoval ekonom, podle něhož hrozí potíže na britských ostrovech. Nejen kvůli krizi a brexitu. Stačí se podívat na nedávnou analýzu, podle níž by kluby v případě nedohrání Premier League měly vrátit miliardu liber, tedy více než třicet miliard korun. „Řada anglických klubů nemá zdravé financování. Nedivil bych se, kdyby tam došlo ke krachům,“ poznamenal Zahradník.

Budoucnost sportu ovlivní také ještě jeden podstatný faktor. Stát a jeho příspěvky. „Pomáhat se bude, to ano, ale mělo by se i selektovat, kam peníze jdou. Mám obavy, aby té situace nechtěli využít černí pasažéři,“ dodal Zahradník.