S partou kamarádů z baseballu a softballu oslovili známé v Kyjevě, Charkově i Lvovu.

"Cílem je dostat ukrajinské děti do českých klubů. Sportovní kluby v České republice mají skvělou infrastrukturu a lidské zdroje. Vzhledem k tomu, že u většiny sportů fungují trenéři na bázi dobrovolníků jsme věřili, že se najde dostatečný počet těch co chtějí pomáhat. A to se potvrdilo," dodal Rejman.

Zlato pro Ukrajinu. Schovávala se před bombami, teď se stala národní hrdinkou

Ano, sem tam už se objevil škarohlíd, jenž se pozastavil nad tím, proč nepomáhají českým dětem. Jenže ten ví o českém sportu pramálo.

"Ve sportovních klubech to děláme každý den. Už jen tím, že v českém prostředí valná většina nás trenérů trénuje bez honoráře," podotkl.

Příklady? Díky úsilí dobrovolníků si dnes dva hokejoví brankáři ročníku 2008 a 2013 zatrénují se svým novým klubem Letci Letňany. V baseballovém klubu Sabat Praha trénuje dalších šest hráčů ve věku 12 až 16 let. Osmiletý Míša našel svůj klub TJ Spoje Praha, kde pokračuje v tenisové kariéře.

Hostouň pomáhá sportovcům z Ukrajiny. Приходьте до нас на футбол

"Vnímáme to i jako skvělý nástroj integrace ukrajinských dětí do naší společnosti," poznamenal Rejman. Na druhou stranu, málokdo asi hodlá emigrovat. "Zatím všechny maminky, které dorazily s dětmi do našeho programu, řekly, že se chtějí vrátit do svých domovů. Nikdo dnes neumí odhadnout délku trvání války na Ukrajině. Proto jsme připraveni se v rámci českých klubů o děti po sportovní stránce starat dlouhodobě," slíbila dobrá duše baseballu.

Na komunitu se můžete obrátit i vy - pokud víte o někom, kdo potřebuje pomoc, nebo pokud byste se sami chtěli aktivně zapojit. Napište na mail: info@pomahamesportemukrajine.cz.