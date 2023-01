Hvězdný souboj na svazích ve Špindlu

Před čtyřmi lety areál ve Svatém Petru obdivoval souboje Američanky Mikaely Shiffrinové s Petrou Vlhovou. Špindlerův Mlýn zaplavily slovenské vlajky, sešikovaly se tu tisíce fanoušků. Podobný obrázek bude znovu k vidění letos.

Skiareál Špindlerův Mlýn bude ve dnech 28. – 29. ledna dějištěm závodů Světového poháru v alpském lyžování žen. Stalo se tak po dlouhých peripetiích, kdy české středisko nejprve na chvíli vypadlo z kalendáře FIS a vypadalo, že si Česko bude muset na nejlepší světové lyžařky počkat déle než čtyři roky. „Možnost opět pořádat Světový pohár je obrovská prestiž,“ řekl Lukáš Heřmanský, prezident Svazu lyžařů České republiky.

Do nejznámějšího lyžařského střediska v České republice se Světový pohár vrací po čtyřech letech. Opět se bude soutěžit ve slalomu a obřím slalomu. V roce 2019 navštívil o závody během dvou dnů více než 19 tisíc diváků. Ozdobou byly souboje Američanky Shiffrinové s Vlhovou. Obrovské množství fanoušků ze Slovenska povzbuzovalo slovenskou hvězdu, která se jim odvděčila vítězstvím v obřím slalomu a třetím místem ve slalomu. „Byl to skvělý závod, cítila jsem se tam téměř jako doma. Těším se, že světák bude zase blízko Slovenska,“ řekla olympijská vítězka z Pekingu Petra Vlhová.

Tři roky si museli čeští biatlonisté počkat na Světový pohár doma v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Areně se od 2. do 5. března poběží stejné závody jako v roce 2021, kdy se zde konaly kvůli koronaviru dva díly Světového pohár za sebou, ale bez fanoušků v ochozech.

Tentokrát bude areál praskat ve švech. „Zájem o biatlon je pořád obrovský. Na Světový pohár očekáváme opět plné tribuny. Navíc jsme se rozhodli ponechat ceny vstupenek ve stejné výši jako v minulých letech,“ řekl Jiří Hamza, předseda organizačního výboru a prezident Českého svazu biatlonu. Program začnou ve čtvrtek sprinty mužů, v pátek se uskuteční sprinty žen, v sobotu stíhací závody a v neděli smíšená štafeta a smíšená štafeta dvojic.

Světový pohár bude testem na mistrovství světa, které se v Novém Městě na Moravě bude konat v roce 2024 od 5. do 18. února. „Výzvou jsou závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě až do roku 2026. A samozřejmě domácí mistrovství světa v roce 2024,“ řekl Hamza. „Uvědomujeme si, že na nás bude větší tlak. Chceme na domácí šampionát maximálně připravit.“

Sportovní kalendář roku 2023

Návrat medailových časů v hokeji?

Největší pozornost českých fanoušků bude upřena na květnové mistrovství světa v hokeji v Lotyšsku a Finsku, kde bude národní tým obhajovat bronz. Medaile po deseti letech dala hokejovému národu naději na návrat úspěšných časů.

Šampionát se letos uskuteční od 12. do 28. května, Tampere a Riga budou hostit zápasy základních skupin a dvě čtvrtfinále, semifinále a boje o medaile se odehrají ve Finsku. Podle původních plánů mělo MS hostit Rusko, ale kvůli invazi na Ukrajinu o něj přišlo.

Česká hokejová reprezentace bude hrát v základní skupině B v lotyšské metropoli Rize se Slovenskem (12.5.), Kazachstánem (14.5.), Lotyšskem (15.5.), Slovinskem (18.5.), Norskem (20.5), Švýcarskem (21.5.) a Kanadou (23.5.). Původně měli být svěřenci finského trenéra Kariho Jalonena zařazeni do skupiny A v Tampere, kde, se hrálo i loni, organizátoři turnaje ale český výběr vyměnili se Spojenými státy americkými.

Baseballisté prahnou doma po historické medaili

Český baseball zažívá boom. Reprezentace loni šokovala svět, když vybojovala historický postup na nejprestižnější turnaj světa World Baseball Classic, který pořádá MLB. Češi se tak v březnu poměří s profesionály, miliardáři a nejkvalitnějšími hráči planety. Dalším svátkem roku pak bude zářijové mistrovství Evropy v Česku.

„Je to podobné, jako když američtí hokejisté z univerzitních lig vyhráli v roce 1980 olympiádu. Prostě amatéři zase porazili profesionály, je to příjemné,“ glosoval kouč Čechů Pavel Chadim historický úspěch.

World Baseball Classic se uskuteční od 8. do 21. března v USA, Japonsku a na Tchaj-wanu. Český výběr sehraje své zápasy ve skupině v Japonsku, kde se utká s domácím výběrem, Koreou, Austrálií a Čínou.

Dalším vrcholem bude zářijové mistrovství Evropy v Česku. ME, které se koná od roku 1954, zavítá do tuzemska potřetí. Poprvé hostila turnaj Praha v roce 2005, podruhé se konal v Ostravě a Brně v roce 2014, kde vybojovali historické čtvrté místo. Letos budou hostitelskými městy Praha, Ostrava, Brno, Třebíč a Blansko.

Češi se představí v ostravské skupině proti Španělsku, Rakousku a Řecko. Národní tým se pro domácí turnaj stanovil jasný cíl – zisk historické medaile. „Uděláme všechno pro to, abychom tenhle sen splnili,“ slíbil trenér Chadim.

Leden



26. 12. - 5. 1. MS hokejistů do 20 let, Halifax a Moncton (Kanada), český tým hraje v Halifaxu s Kanadou, Švédskem, Německem a Rakouskem)

31. 12. - 15. 1. Rallye Dakar, Saúdská Arábie

6. - 8. 1. ME v rychlobruslení, Hamar (Norsko)

10. - 29. 1. MS házenkářů, Polsko a Švédsko

12. - 22. 1. Zimní univerziáda, Lake Placid

13. 1. - 4. 2. Fotbalové mistrovství Afriky, Alžírsko

16. - 29. 1. Tenisové Australian Open, Melbourne

23. - 29. 1. ME v krasobruslení, Espoo (Finsko)

28. - 29. 1. Závod SP v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně (slalom a obří slalom, ženy)



Únor

4. - 5. 2. MS v cyklokrosu, Hoogerheide (Nizozemsko)

6. - 19. 2. MS v alpském lyžování, Courchevel a Méribel

8. - 19. 2. MS v biatlonu, Oberhof

9. - 12. 2. Švédské hokejové hry, Malmö

19. 2. - 5. 3. MS ve freestyle lyžování a snowboardingu, Bakuriani (Gruzie)

21. 2. - 5. 3. MS v klasickém lyžování, Planica (Slovinsko)



Březen

2. - 5. 3. Halové ME v atletice, Istanbul

2. - 5. 3. MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích, Heerenveen

2. - 5. 3. Závod SP v biatlonu v Novém Městě n. M.

3. - 5. 3. Portugalsko - Česko, kvalifikace tenisového Davis Cupu

5. 3. Zahajovací závod MS formule 1, Bahrajn

8. - 21. 3. World Baseball Classic, Japonsko, Tchajwan a USA. Český tým hraje ve skupině B v Japonsku s domácím týmem, Koreou, Austrálií a Čínou

20. - 26. 3. MS v krasobruslení, Saitama (Japonsko)

24. 3. Česko - Polsko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024 v Praze-Edenu

27. 3. Moldavsko - Česko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024



Duben

14. - 15. 4. Ukrajina - Česko, kvalifikace B. J. King Cupu tenistek

27. - 30. 4. Czech Hockey Games



Květen

7. - 14. 5. MS v judu, Dauhá

12. - 28. 5. MS v hokeji, Riga a Tampere

12. - 14. 5. Závod SP horských kol v Novém Městě na Moravě

20. 5. - 11. 6. MS fotbalistů do 20 let, Indonésie

21. 5. ME v chůzi družstev, Poděbrady

28. 5. - 10. 6. Tenisové Roland Garros, Paříž

6. - 28. 5. Cyklistické Giro d´Italia

31. 5. Finále fotbalové Evropské ligy, Budapešť



Červen

2. - 4. 6. Závod SP ve sportovním lezení v Praze

7. 6. Finále fotbalové Konferenční ligy, Praha-Eden

9. - 11. 6. Závod SP ve vodním slalomu v Praze

10. 6. Finále fotbalové Ligy mistrů, Istanbul

15. - 25. 6. EuroBasket ženy, Tel Aviv a Lublaň

16. 6. - 16. 7. Fotbalové mistrovství Asie (Katar)

17. 6. Faerské ostrovy - Česko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

21. 6. - 2. 7. Evropské hry, Krakov. Soutěže ve 26 sportovních odvětvích včetně atletiky, juda, sportovního lezectví či letních skoků na lyžích

21. 6. - 8. 7. ME fotbalistů do 21 let, Rumunsko a Gruzie. Český tým hraje ve skupině C v Batumi a Kutaisi v Gruzii s Anglií, Německem a Izraelem

27. 6. Zlatá tretra v Ostravě



Červenec

1. - 21. 7. Cyklistická Tour de France

3. - 16. 7. Tenisový Wimbledon

14. - 30. 7. MS v plaveckých sportech, Fukuoka (Jap.)

20. 7. - 20. 8. MS fotbalistek, Austrálie a Nový Zéland



Srpen

1. - 12. 8. MS ve sportovním lezení, Bern

19. - 27. 8. MS v atletice, Budapešť

23. - 27. 8. MS v rychlostní kanoistice, Augsburg

25. 8. - 10. 9. MS basketbalistů, Filipíny, Japonsko a Indonésie

26. 8. - 17. 9. Cyklistická Vuelta

28. 8. - 10. 9. Tenisové US Open, New York



Září

7. 9. Česko - Albánie (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

8. 9. - 28. 10. MS v ragby, Francie

9. - 10. 9. Závod SP v triatlonu v K. Varech

19. - 21. 9. Úvodní zápasy skupinové fáze Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy

19. - 24. 9. MS ve vodním slalomu, Lee Valley (Brit.)

24. 9. - 1. 10. ME v baseballu, Praha, Ostrava, Brno, Třebíč, Blansko



Říjen

12. 10. Albánie - Česko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

15. 10. Česko - Faerské ostrovy (18:00), kvalifikace ME fotbalistů 2024

30. 10. - 5. 11. Tenisový WTA Finals



Listopad

3. - 5. 11. ME v judu, Montpellier

6. - 12. 11. Finálový turnaj B. J. Cupu tenistek

13. - 20. 11. Tenisový ATP Finals, Turín

17. 11. Polsko - Česko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

20. 11. Česko - Moldavsko (20:45), kvalifikace ME fotbalistů 2024

20. - 26. 11. finálový turnaj Davisova poháru

26. 11. Závěrečný závod MS formule 1, Abú Zabí

30. 11. - 17. 12. MS házenkářek, Dánsko, Norsko a Švédsko



Prosinec

2. - 10. 12. MS florbalistek, Singapur

26. 12. - 5. 1. 2024 MS hokejistů do 20 let, Göteborg