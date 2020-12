Takovým „ženistou“ českých šipek je Karel Sedláček. Svůj debut na mistrovství světa organizace PDC prožil už v prosince 2019 a teď ho čeká druhá účast na nejprestižnějším turnaji prudce se rozvíjejícího sportu. Tentokrát do Londýna neletěl na zkušenou v roli zelenáče odkudsi ze středu Evropy, ale už jako stálý účastník profesionálního okruhu.

„Je to taková třešinka na dortu,“ usmíval se Sedláček po mazácky zvládnuté kvalifikaci. Štědře dotovaný šampionát startuje dnes, duel jediného českého zástupce v prvním kole je na programu zítra od 13.05. Přímý přenos jeho mače s Angličanem Ryanem Joycem nabídne stanice Nova Sport 2.

Sbírání zkušeností

Klání nejlepších mužů (a žen) ze světa sisalových terčů každoročně přitahuje čím dál větší pozornost i v Česku, kde si řada lidí stále spojuje šipky hlavně s důvěrně známým hospodským prostředím. Na elitní úrovni se ale jedná o profi sport se vším všudy. Ano, některé hvězdy sice mají poněkud objemnější bříška, to ale na věci nic nemění. Probít se až nahoru je pořádná dřina.

„Je to pro mě fantastický, ale tvrdě vydřený úspěch,“ říká Sedláček o svém druhé představení na MS.

Za účast v prvním kole má jistých 7500 liber (tedy něco přes 200 tisíc korun), ale tentokrát by rád postoupil co nejdál. Do karet mu hraje jak poměrně příznivý los, tak i to, že díky hráčské kartě PDC už rozhodně nepatří mezi neznámé „nazdárky“.

„Kája je letos mnohem zkušenější, než byl před dvěma lety. Od té doby vyhrál mnoho důležitých bitev a zahrál si soutěžní utkání téměř se všemi šipkovými hvězdami,“ myslí si Pavel Korda, šipkový komentátor a promotér. Podle něj může Sedláček Joyce zdolat. „Dá se očekávat pořádná bitva.“

Guláš bez koření

Neodmyslitelnou součástí šipkařského MS jsou davy rozjuchaných fanoušků, neustále skandující a prozpěvující táhlé chorály. Jenže koronavirus připravuje jednu velkou sportovní akci za druhou o divácké publikum (pokud se vůbec konají). Šipky nebyly v uplynulých měsících výjimkou.

Jak to tedy bude vypadat v londýnském Alexandra Palace? Poněkud složitěji. Původně pořadatelé vyjednali limit 1000 diváků přímo v hale. „Je to fantastická zpráva, protože bez diváků je to jako guláš bez koření,“ radoval se i Sedláček.

Jenže nakonec o zážitek s fanoušky přijde. Včera totiž vyšlo ve Velké Británii nařízení, posunující Londýn od středy do kategorie přísnějších opatření. Jinými slovy: diváci se dostanou jen na dnešní zahajovací program. Pak už ne. Leda by 23. prosince došlo k další změně. To je ale zatím ve hvězdách…

Bez doprovodu

Koronavirus pochopitelně ovlivňuje i hráče. „Kvůli všem omezením i stoupajícím cenám jsem tentokrát v Londýně bez doprovodu,“ prozradil Sedláček, který se musel do dějiště MS vydat s předstihem a nepříliš lákavou vidinou několika dnů v povinné izolaci na hotelu. Dobrá zpráva je, že prošel testováním a může hrát.

Vytesá český šipkař další historický milník?

Karel Sedláček: Věřím, že letos může vyjít i čtvrtfinále



Žádný český šipkař nemá takové mezinárodní zkušenosti jako on. Karel Sedláček má za sebou dvě účasti na šampionátu (nedávno zkrachované) organizace BDO v legendárním Lakeside, v uplynulém roce se ale činil na profesionálním okruhu PDC. A létalo mu to víc než dobře. V nedávné kvalifikaci „Zlej Kája“ dokonce vybojoval postup na mistrovství světa. V londýnském Alexandra Palace nebude poprvé…



Poprvé jste na MS PDC startoval v roce 2019, s Keeganem Brownem jste prohrál 0:3 na sety. Zaplatil jste nováčkovskou daň?

Předloni jsem se tam byl spíš tak podívat a vyzkoušet si to největší pódium na světě. Keegana jsem teoreticky mohl porazit, ale bylo to hlavně o zkušenostech, které člověk sbírá postupně během kariéry. Udělal jsem nějaké začátečnické chybičky, kvůli kterým pak ten zápas dopadl, jak dopadl. Kdybych tehdy urval jeden set, tak by to podle mě dopadlo jinak. Určitě by to nebylo tak jednoznačné.



Vzal jste si z toho ponaučení?

Víc se soustředit na každou šipku. Někdy se mi stává, že když prohrávám, tak strašně zrychluju a poslední šipku odhazuju skoro za pochodu. To musím odbourat, vyčistit hlavu a hrát jen svou hru.



Dopadnete letos lépe?

Věřím, že by to mohlo vyjít klidně i na čtvrtfinále. Když do sebe všechno zapadne, tak jsem přesvědčený, že přejdu přes první kolo a budu se snažit jít dál a dál.



Vaším soupeřem v 1. kole je Angličan Ryan Joyce, 37. hráč žebříčku. Znáte se?

Je to nenápadný, ale velmi precizní hráč, který umí zahrát perfektní šipky. Loni se na mistrovství světa dostal až do čtvrtfinále, což je zatím jeho největší úspěch. Já jsem s ním hrál na podzim na turnaji v Německu a porazil jsem ho 6:5 v nádherném zápase. To mi nabilo sebevědomí, ale samozřejmě jsem si vědom jeho kvalit.



Máte za sebou první rok na okruhu PDC. Vědí už o vás soupeři?

Jsem tišší a bezkonfliktní hráč, ale je znát moje píle a zažranost do hry. Toho si soupeři všímají. Už jsem dokázal odehrát zápas i s průměrem 108,2, což je podle mě český rekord. Porazil jsem nejednu světovou personu a to si ti hráči mezi sebou řeknou. Vědí, kdo je Zlej Kája. (úsměv) Takže podcenění z jejich strany určitě nehrozí. Jdou do toho naplno.