Necelých 24 hodin po té, co představitelé trojice největších střešních sportovních organizací hovořili o největší ekonomické krizi sportu od pádu Sazky, poslanci sněmovního rozpočtového výboru podpořili návrh, aby se 60 milionů korun přesunulo z NSA na podporu mládežnických spolků. Větší sportovní organizace také zatím nemohou počítat s tím, že by dosáhly na pomoc pro firmy, vyplývá z vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu pro ČTK. Minimálně na menší kluby by se mělo vztahovat zastropování cen energií, řekl premiér Petr Fiala.