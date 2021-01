„Ve vrcholící třicáté minutě bylo v našem velkém čtverci tolik lidí, že by se plukovník Prymula orosil.“

„O Osvětimanech byly už popsány stohy papírů a webových stránek, a proto dnes vynecháme sjezdovky, rybníky, dotace a dokonce i zabíjačku, protože z ní už stejně prd zůstalo.“

Podobné hlášky můžete najít na stránkách TJ Nivnice, klubu, který kope ve Zlínském kraji I. A třídu. Referáty sem píše už patnáct let Milan Bršlica.

„Razím heslo, že nikdo není zvědavý číst reportáže z utkání v úterý,“ říká s úsměvem poctivý šestačtyřicetiletý funkcionář. „I když třeba dojedeme z Fryštáku v devět večer, prohrajeme a jsem naštvaný nebo zklamaný, sednu za počítač a napíšu to. Někdy mi to trvá i dvě hodiny, ale chci, aby to bylo na webu co nejdříve,“ vysvětluje.

Příznivce baví poutavými referáty z utkání, které místo spisovné češtiny píše tak, jak mluví. Nebojí se použít východomoravské nářečí, slangové výrazy.

Tiskovky v přeboru

S originálním nápadem přišli ve fotbalovém klubu z Ratíškovic na Hodonínsku. Tamější Baník hrající krajský přebor pořádá po domácích zápasech tiskové konference, na nichž hodnotí zápasy vždy alespoň trenéři obou mužstev. Záznamy z tiskovek klub nahrává na server YouTube.

„Jde o zpestření. Je to i krok pro fanoušky, kteří se nedostanou na zápas. Záznamy dáváme na internet, takže se lidé můžou podívat,“ uvedl trenér mužstva Petr Zemánek, jenž si zahrál v dresu Zlína a Drnovic první ligu. Aktivní je Baník rovněž na Facebooku, kde má víc než tisíc fanoušků. Mimochodem, tradiční klub z vesnice se čtyřmi tisící obyvateli hrál na přelomu tisíciletí druhou ligu.

Z rozhodčího novinářem

Fotbal na Bruntálsku má svůj exkluzivní informační kanál. Bývalý ligový rozhodčí Gustav Santarius mladší založil pětadvacátého ledna před čtyřmi lety facebookový profil Fotbal na Bruntáslku. Tehdy ani v nejmenším netušil, jaký jeho nápad se stane hitem. V současné době má profil okolo dvou tisícovek příznivců.

„Náš okres byl v tomto směru trochu zaostalý. S lidmi okolo fotbalu jsme se bavili o přestupech, a tak mě napadlo, že by se tyto informace mohly dávat ven veřejně,“ řekl zakladatel stránek Gustav Santarius mladší, který to jako rozhodčí dotáhl až do ligy a v současné době trénuje krnovské muže v krajském přeboru.

Na jeho stránkách naleznete aktuální přestupy od nejnižších soutěži až po ty nejvyšší. To samé platí o přípravných zápasech, či pozvánkách na turnaje. Nechybí ani historické okénko a také odkazy na články z médií včetně Deníku.

Irák ho sleduje

Olomoucký útočník Jakub Yunis patří k nejaktivnějším hráčům hanáckého celku na sociálních sítích. Fanouškům dal přes několik příspěvků možnost nahlédnout i na soustředění na Maltě. „Ono to možná vypadá jako můj koníček, ale musím přiznat, že sociální sítě pro mě vůbec nejsou priorita. Většinou se mi o to starají kamarádi a já jen dohlížím, co tam dávají, aby to mělo správnou formu,“ prozradil.

Ze všech tuzemských fotbalistů se ale jednou věcí vymyká. Obrovskou část příznivců má v dalekém Iráku. „Na Facebooku je to tak 70 procent, na Instagramu podobně,“ prozradil. „Pokud je tam něco zajímavého v češtině, angličtině, tak mi to kamarád pošle ve formě hromadné zprávy a já na to odpovídám. Když je to v arabštině, tak mi někdo musí pomoct. Někdy se toho ujme i táta.“ Právě jemu, respektive jeho kořenům vděčí Yunis za popularitu na Blízkém východě. Vyptávali se už na něj stavitelé tamní reprezentace a televize o něm na Hanou přijela natočit medailon.

Jak se otužuje mistryně

Je mistryní republiky v běhu na 3000 metrů, chystá se na olympiádu do Tokia, ale jejím hlavním tématem posledních dnů na Facebooku je studená, tedy spíš ledová voda.

„Pokračuju v otužování,“ okomentovala Lucie Sekanová sérii svých fotografií, ze kterých (příjemně) mrazí. Ponořila za tuhého mrazu do šumavských říček a tůní, konkrétně také do Hamerského potoka u Horské Kvildy. „A po návratu ze Šumavy se otužuju dál," připojuje. „Stý den ranního otužování se blíží,“ hlásila v uplynulém týdnu a třeba ve čtvrtek připojila fotku z devadesátého pobytu v mrazivé kádi.

Fejkový účet baví

SK Líšeň válí ve druhé lize, po podzimu je druhý. Poutavá představení však rozehrává také na sociální síti Twitter. I když…

Účet SK Líšeň, který má na 700 sledujících, není klubový. „Dlouhou dobu nás všechny kluby i novináři oprávněně považovali za oficiální účet. Nedávno si však jeden neschopný člověk z klubu vytvořil svůj další účet, který se stal oficiálním,“ vykládá člověk, který stojí za „fejkovými“ tweety.

Ty jsou však velmi populární, a to ze dvou důvodů. Zaprvé detailně informují o dění v klubu, zadruhé jsou vtipné, často se trefují do konkureční Zbrojovky Brno. „Zdravá rivalita, fórky a další reakce k tomu přeci patří, jinak by doteď polovina lidi ani nevěděla, kde se Líšeň nachází. Žádný klub nás nekontaktoval, neboť všechny týmy vědí, že by si naši kreativitu a přístup nemohly dovolit zaplatit,“ říká tvůrce obsahu.