„Já si myslím, že on ve své funkci premiéra po celém světě určitě nedělal ostudu. Kde byl, tam to mělo úroveň. Já si myslím, že člověk je to pracovitý, vzdělaný a že by jako prezident mohl republice pomoct,“ řekl Váňa pro ČT po prvním kole voleb.

Osminásobný vítěz Velké pardubické zůstává s tímto postojem mezi sportovci osamocen. Sympatie hvězd jednoznačně směřují k Petrovi Pavlovi, zatímco Babiš na ně působí jako červený hadr na obzvlášť rozzuřeného býka.

„Nechci chaota a lháře na Hradě dalších pět let,“ napsal na Twitteru bývalý hokejista a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina, který se osobně angažuje v Pavlově kampani a účastní se mítinků. Mezi dalšími sportovci, kteří generála ve výslužbě oficiálně podporují, jsou například i Tomáš Plekanec, Lucie Šafářová či Vavřinec Hradilek.

Mezi rozhodné odpůrce česko-slovenského miliardáře patří hokejista Michal Birner, který dokáže své postřehy okořenit i humorem. „Koukám v televizi na Babiše, přijde moje dcera (tři roky) a říká, jak ten pán mluví? Já mu nerozumím,“ napsal na Twitteru liberecký forvard.

O poznání tvrdší kalibr nasadil cyklista Leopold König, který je nekompromisními politickými postoji znám už delší dobu. „Stručná smska od mámy: Jestli tenhle čů… bude prezidentem, tak budeme národ čů…,“ glosoval König na Twitteru, který zároveň ocenil způsob, jakým kandidátka Danuše Nerudová po nezdaru v prvním kole podpořila Pavla.

Sledování předvolebních debat nebývá v Česku nic pro slabé povahy, což potvrdil výstižnou poznámkou na Twitteru i Jakub Voráček během pondělní debaty na ČT. „Ty vole, já mám tep jak při nájezdech se Švédskem v roce 2010,“ připomněl hokejový mistr světa památný šampionát v Německu. Babiše pak značil za „narcise a jájínka“.

Místo Ligy mistrů to byl okresní přebor

Asi ideální způsob, jak se vyrovnávat s předvolebními ataky na zdravý rozum a dobrý vkus, je humor. Ten je vlastní Pavlu Horváthovi, což ikona (nejen) plzeňského fotbalu předvedla i v následujícím hodnocením už zmíněné debaty kandidátů na ČT.

„Fotbalovou terminologií bych včerejší večerní utkání shrnul takto. Těšil jsem se na Ligu mistrů, ale výkon jednoho z protivníků byl spíš na hraně okresního přeboru. Snažil se kouskovat hru, bylo tam spoustu faulů, některé na žlutou, ale za některé bych se nebál dát ani červenou,“ nenechal Horváth na pochybách, který z uchazečů o prezidentský post je mu bližší.

Mezi Babišovy odpůrce, kteří svůj postoj v uplynulých dnech jasně demonstrovali na sociálních sítích, patří i fotbalisté Vladimír Coufal, Lukáš Sadílek a David Limberský, hokejisté Dominik Frodl, Alexander Salák a Jakub Lauko, snowboardcrossařka Eva Adamczyková, atletka Kristiina Mäki a mnozí další.

Podtrženo, sečteno – kdyby to bylo na sportovcích, zdá se, Petr Pavel by se stal prezidentem už v prvním kole.