Hrdina restaurací i obchůdků

O nevídané gesto se za oceánem postaral Aaron Rodgers. Zřejmě jej neznáte, ale ve Spojených státech jde o jednoho z nejsledovanějších a nejbohatších hráčů amerického fotbalu. Před několika dny oznámil: "Věnuji milion dolarů." Jeho pomoc souvisí s koronavirovými těžkostmi, ale nepomohl zdravotníkům nebo lidem bez domova. Ve svém rodišti, kalifornském městě Chico, se rozhodl podpořit podnikatele.



Důvod? "Tihle lidé a jejich obchody a restaurace jsou srdcem a duší naší komunity," vzkázal 37letý rozehrávač. Zprvu založil fond, do něhož dal 500 tisíc dolarů, posléze vklad zdvojnásobil. "Úžasné gesto od úžasného člověka," řekla šéfka zdejší neziskové organizace Alexa Bensonová-Valavanisová.



Ovšem největším mecenášem je někdejší basketbalista Michael Jordan. Pomáhá dětem, potravinovým bankám, poslal dva miliony dolarů do oblasti postižené tornádem. A myslí i na zdravotnictví - v únoru avizoval, že ve svém rodném státu postaví další kliniky (teď má v Severní Karolíně dvě nemocnice, které podle amerických médií přijímají i nepojištěné a ohrožené osoby).



Mimochodem, Rodgers se vyznal, že právě legendární podkošový hráč byl v mládí jeho velkým idolem.

Čachotský myslí na děti

Legenda v hokejové Jihlavě? Jednoznačně Tomáš Čachotský, který už stihl v dresu zdejší Dukly více než 900 zápasů. Právě k této jubilejní hranici dostal od klubu památeční dres. A teď jej draží. „Je to pro mě cennost, ale v této chvíli jsou tací, kteří potřebují pomoci. Rozhodl jsem se, že výtěžek z aukce půjde na charitativní účely,“ vysvětlil 39letý útočník. Příjemcem podpory bude dětské oddělení Nemocnice Jihlava. „Doufám, že se vydraží za nějaké dobré peníze, abychom v této těžké době pomohli co nejvíce,“ doplnil.

Sadílek: Bez vyznamenání

Byl prvním českým sportovcem, který začal s koronavirovou charitou. Fotbalista Michal Sadílek hned na jaře přispěchal a z bankovního účtu poslal 500 tisíc korun. Toho času hráč PSV Eindhoven (nyní na hostování v Liberci) si tím vysloužil úctu všude možně, což oglosoval slovy: "Spolu to zvládneme. Snad to pomůže k uzdravení nás všech." Dokonce se mluvilo o tom, že jej nemine vyznamenání. Jenže český prezident radši vybral Romana Prymulu (a dobře, i Karla Brücknera). Mimochodem, za Sadílkův finanční dar se koupily ventilátory.

Kušej: Kdo zachraňuje životy?

Nevydělává miliony, přesto neváhal přispět hned dvakrát. Vasil Kušej, vycházející fotbalová hvězdička, také bojuje proti koronaviru. Mládežnický reprezentant věnoval částku 25 tisíc korun ústeckým lékařům a domovu následné péče. „Spousta fotbalistů pomáhá. Já chci také. Lékaři toho pro nás dělají hodně, zachraňují denně životy, starají se o nás a my jim to neoplácíme tak, jak bychom měli,“ řekl 20letý útočník který hostuje v Ústí nad Labem z Drážďan. Zároveň uspořádal sbírku, v níž dražil nejrůznější fotbalové relikvie.

Kotalík: Jako v Americe

Během úspěšného období za oceánem poznal, co dělají hvězdy pro své okolí. A když se Aleš Kotalík vrátil domů, sám se chopil iniciativy. Někdejší hokejista podporuje už deset let Centrum Bazalka, což je stacionář pro děti s kombinovaným postižením. Zvlášť nyní v době koronaviru je pomoc bývalého reprezentanta pro kliniku velmi důležitá. „V Americe je běžné, že hokejisté takto pomáhají,“ uvedl, načež se pustil do vlády: „Zavádí pouze restrikce, ale měla by se také snažit vzbudit v lidech pozitivní náladu, aby v nařízeních viděli smysl.“

Matějů a aukce dresu

Činnost pomáhat není cizí ani Aleši Matějů, členu širšího kádru reprezentace. 24letý odchovanec Příbrami, který v současnosti působí v italské druholigové Brescii, ukázal dobré srdce naposledy počátkem letošního roku. Zaznamenal tragédii rodiny z brdské vesnice Ohrazenice. Co se stalo? Před Vánoci při požáru jejich domečku zemřel muž – manžel a otec dvou dětí. Proto spustil aukci svého dresu. Dražba vynesla na podporu pozůstalým 6 000 korun. Částka následně putovala na transparentní účet.

Jemelka a peníze do Uničova

Začal tady hrát fotbal, má tu rodinu, přátele. A proto bylo logické, že v těžké době fotbalista Václav Jemelka nezapomněl, odkud pochází. Poté, co Uničov (a okolí) loni na jaře zavřely úřady do totální izolace, zorganizoval pomoc. Starosta Radek Vincour mu řekl, že materiální pomoc není třeba. "A tak jsme se dohodli na finanční pomoci,“ prozradil 25letý obránce, jenž si díky parádním výkonům v Sigmě vysloužil přestup do belgické Lovaně. Mimochodem, dodnes částku nechce prozradit. Omluvil se - to víte, česká nátura je všelijaká.

Šéf zavelel: Složíte postele

Byla to charita, ale bez finančního (a vlastně i zamýšleného) efektu. Hokejisté Brna vyrazili na podzim skládat postele pro provizorní nemocnici. V areálu tamního výstaviště sestavili šedesát lůžek. S nápadem přišel šéf klubu a trenér Libor Zábranský. „Je dobře, když se pomůže, teď jde o to, aby se celá situace v zemi lépe řídila z nejvyšších míst,“ poznamenal kapitán Komety Martin Zaťovič. K dílu přiložil ruku takřka celý tým. Času bylo dost - na brigádu vyrazil v době, kdy politici zakázali profesionální soutěže.

Kluby a jejich pomoc

Je takřka pravidlem, že větší charitativní akce se zúčastní celý tým. Třeba v basketbalovém klubu z Hradce Králové se spojili hráči i fanoušci, kteří nachodili/naběhali přes 30 tisíc kilometrů. Díky tomu vybrali šestimístnou částku, jež poputuje na hendikepované děti z celé republiky. Nedávno na dobrou věc vybírali i fotbalisté Liberce či Jablonce, slávisté zase nakoupili virtuální vstupenky, čímž podpořili zdravotníky v Karlových Varech. Nejaktuálnější pomoc mají na svědomí hokejisté Vítkovic, kteří do ostravské fakultní nemocnice doručili čističku vzduchu (pro covidové oddělení) a regenerační kosmetiku. "Máme teď dojem jistoty, že se nám bude pracovat svobodněji a s klidnou duší," ocenila to vrchní sestra Lenka Krupová.

