Korunu si nasadil Krpálek. Sportovcem roku je podruhé

Opakuje se olympijský rok 2016. Judista Lukáš Krpálek vybojoval v Riu jediné české zlato a nasadil si korunu pro nejlepšího českého sportovce. Nyní opět usedá na trůn. Téměř dvoumetrový obr postoupil do nejvyšší hmotnostní kategorie a v kolébce juda Japonsku vybojoval titul mistra světa.

V 61. ročníku ankety Sportovec roku 2019 zvítězil před basketbalistou Tomášem Satoranským a hokejistou Davidem Pastrňákem. „Byl to úspěšný rok. Získat titul v nejprestižnější kategorii byla moje motivace. Po pravdě jsem nečekal, že by to mohlo jít tak rychle,“ přiznal devětadvacetiletý Krpálek.