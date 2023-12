Wimbledonské vítězství mělo největší váhu. Titul Sportovec roku 2023 získala v 65. ročníku novinářské ankety s převahou tenistka Markéta Vondroušová. Vyhlášení se kvůli tragickým událostem v Praze nezúčastnila. Druhé místo vybojoval beachvolejbalový pár mistrů světa Ondřej Perušič a David Schweiner. Stejně jako před rokem skončil na bronzové příčce hokejista David Pastrňák. Kolektivem roku se stal hokejový tým ČR hráčů do 20 let.

Sportovcem roku 2023 se stala Markéta Vondroušová | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Slavnostní vyhlášení v pražském hotelu Hilton bylo součástí oslav 100. výročí založení Klubu sportovních novinářů, tradičního pořadatele ankety. Historii profesní organizace připomněli sportovní redaktoři, kteří společně s bývalými úspěšnými sportovci předávali ceny letošním vítězům.

Galavečer ale poznamenala tragická střelba na Karlově univerzitě, televize zrušila přímý přenos. Na začátku proběhla minuta ticha, všichni účinkující měli černé pásky. Vítězka ankety Markéta Vondroušová sice do Prahy dorazila, ale slavnostního předávání cen se nezúčastnila.

„S ohledem na dnešní tragickou událost, která mnou otřásla,“ vysvětlila. Cenu obdrží v pátek na Štvanici.

Počtvrté v historii patří titul Sportovec roku tenistům a počtvrté jde o ocenění především za vítězství ve Wimbledonu. Triumf na slavném turnaji přispěl v roce 1973 ke korunovaci Jana Kodeše, v letech 2011 a 2014 přihrál titul Petře Kvitové a letos Markétě Vondroušové.

Vyhrála u 89 hlasujících

„Jsme malá země a máme řadu výborných sportovců. Proto si prvenství hodně vážím. Všichni, co byli tady na slavnostním vyhlášení, by si zasloužili být první, protože odvádí skvělou práci,“ řekla wimbledonská šampionka.

Vondroušová se stala 45. sportovcem, který na titul dosáhl. Za 65 ročníků ankety má totiž i 14 vícenásobných vítězů. Dominují Věra Čáslavská a Jan Železný, kteří ji vyhráli čtyřikrát. Jméno Markéty Vondroušové figurovalo na prvním místě na 89 lístcích z 233 hlasujících členů KSN. Když k tomu připočítáme i 41 stříbrných a 16 bronzových umístění, vyšel z toho triumf s náskokem 147 bodů.

„Sezona byla skvělá, ale z mého týmu si nikdo nepředstavoval, že bych mohla vyhrát. Povedlo se mi léto, mám na to úžasné vzpomínky. Tohle mi už nikdo nevezme,“ usmívala se Vondroušová. „Olympiáda je velká výzva, posledně jsem hrála finále. Užívala jsem si to, ale v Japonsku to bylo bohužel bez lidí. V Paříži to bude jiné, těším se na bezvadnou atmosféru. Budu se snažit navázat na Tokio navázat.“

Na 32 hlasovacích lístcích figurovali na nejvyšším stupínku Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, pro 26 volitelů byl nejlepším sportovcem David Pastrňák. Aspoň jednou se na první místo dostal každý z deseti nominovaných. Pátý nejvyšší počet prvních míst připadl lukostřelkyni Marii Horáčkové, nicméně většina dalších hlasujících stavěla mistryni světa na nižší příčky, takže jí nakonec připadlo konečné desáté místo.

Legendou se stal Bedřich Šupčík

Hokejové reprezentační týmy jsou nejúspěšnějším kolektivem v historii ankety, ale všech 13 titulů patří mužským seniorským výběrům. Letos poprvé zvítězil juniorský tým hráčů do 20 let. Historie zná výhry fotbalových juniorů, ale hokejisté zatím zaznamenali jen dvě umístění těsně pod vrcholem: v roce 2000 skončila „dvacítka“ druhá, rok nato třetí. Nejlepším juniorem se stala vodní slalomářka Barbora Galušková.

Sportovec roku bez fotbalistů. Kopaná ztrácí prestiž, bez důvěry bodovat nemůže

Sportovní legendou byl vyhlášen sportovní gymnasta Bedřich Šupčík (1898-1957), historicky první československý olympijský vítěz. Zlatou medaili získal v dnes již neexistující disciplíně šplh na laně bez přírazu na hrách v Paříži v roce 1924.

Držitelkou ocenění za „Oddanost sportu“ pod záštitou Národní sportovní agentury se stala Lenka Matoušková, neslyšící atletka, držitelka olympijského rekordu neslyšících v hodu diskem.