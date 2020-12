Byl to kvůli pandemii koronaviru podivný rok. Nesportovalo a nezávodilo se jako jindy. Přesto má Česko svého sportovního krále. Titul Sportovec roku 2020 získal v anketě Klubu sportovních novinářů David Pastrňák, nejlepší střelec NHL. Druhé místo získala skvělá lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila v anketě třetí. Celkem hlasovalo 214 sportovních novinářů.

Hokejista David Pastrňák | Foto: Jan Beneš (BPA sport marketing)

Trvalo to dlouhých patnáct let, než zvítězil zástupce kolektivního sportu. Stejně jako tehdy v případě Jaromíra Jágra se to podařilo hokejistovi. Čtyřiadvacetiletý útočník Boston Bruins získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.