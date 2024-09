Zatímco v Sydney byl na Penrith Whitewater Stadium v centru areálu pojmenován ostrov na počest australských sester Jessiky a Noémie Foxových, v Česku nic podobného nehrozí. Nepočítá se, že by se podle olympijských vítězů v kanoistice Martina Fuksy, Josefa Dostála nebo Jiřího Prskavce přejmenovala závodiště nebo jejich části. U nás to prostě není zvykem.

Fenomenální Jessica Foxová získala v Paříži na kánoi a v kajaku dvě zlaté medaile, přičemž v prvním případě obhájila první místo z her v Tokiu. Kromě toho má 25 dalších medailí z OH nebo mistrovství světa. Mladší sestra Noémie má zatím dva tituly mistryně světa v družstvech a v Paříži dokonala rodinný triumf vítězstvím v kayakcrossu.

Vláda Nového Jižího Walesu uvedla, že se jedná o uznání za mimořádný přínos, který rodina Foxových udělala pro vodáckou komunitu v Austrálii. „Ostrov v srdci Penrith Whitewater Stadium se bude od nynějška nazývat Fox Island,“ stálo ve vládním výnosu.

Pojmenování by mělo mít společenský přesah

I když má Česko v kanoistice dva olympijského vítěze z Paříže, dalšího z Tokia a je v podstatě vodáckou velmocí, tak se prý nic podobného nechystá. Aspoň Stanislav Ježek, předseda Českého svazu kanoistů, o tom nemá informace.

„Osobně si myslím, že po ještě aktivních sportovních osobnostech se u nás nic nepojmenovává. Ani bych toho nebyl příznivcem. Spíš k tomu dochází až s nějakým časovým odstupem, ale samozřejmě o tom nemám úplný přehled,“ říkal Deníku Ježek.

Sportoviště pojmenovaná po slavných sportovcích Litvínov - Zimní stadion Ivana Hlinky Zlín - Zimní stadion Luďka Čajky Jindřichův Hradec - Zimní stadion Jana Marka Bratislava - Zimní stadion Ondreje Nepely Most - Fotbalový stadion Josefa Masopusta Kladno - Fotbalový stadion Františka Kloze Milán - Fotbalový stadion Giuseppe Meazzy

„V Austrálii se jedná o ostrov uprostřed areálu. Mně by připadalo divné, kdyby se ve slalomovém kanálu v Troji něco jmenovalo po Jířovi Prskavcovi, nebo v areálu v Račicích po Pepovi Dostálovi či Martinu Fuksovi. Tam by to nebylo úplně průchodné i z toho důvodu, že o závodiště se kanoisté dělí s veslaři,“ zmínil svazový boss.

Pak už pokračoval v lehčím tónu. „To by se pak muselo ještě vymyslet něco pro Mirku Knapkovou, Vaška Chalupu nebo Ondru Synka,“ zmínil slavné veslaře a ještě dodal: „Pojmenování by nemělo vzniknout jen na základě olympijského vítězství, ale mělo by mít nějaký společenský přesah, aby se jejich jméno neslo dál.“

Příklady, kdy se sportoviště jmenuje po slavných sportovcích, se najdou, ale není jich přehršel. Když nakoukneme do světa fotbalu, tak v Itálii hrají milánské kluby na stadionu Giuseppe Meazzy, což byl slavný hráč první poloviny 20. století, který nastupoval za AC i Inter. Další arény jsou v Česku i na Slovensku, ale také nesou jména nežijících osobností.

Přejmenovávat sportoviště není v Česku běžné

Jessica Foxová je v Austrálii skutečným pojmem, a tak ‚Liščí ostrov‘ není zase takovým překvapením. Její otec Richard, který se jako Brit stal desetkrát mistrem světa v kajaku, byl také australským národním trenérem a jeho hlas měl rozhodující váhu v kampani za vybudování centra pro OH 2000 v Sydney. Na nich mimochodem získala druhé olympijské zlato Štěpánka Hilgertová.

Myriam Fox-Jerusalmi, matka Jessiky a Noémie, zase v 80. a 90. letech vyhrála pro rodnou Francii osm titulů mistryně světa v kajaku. Areál Penrith Whitewater Stadium je nyní tréninkovým centrem australských vodních slalomářů a s životem Foxových je dost svázaný.

„Dcery tam vyrůstaly, centrum bylo s nimi spojené. Pojmenování ostrova je zřejmě jakýmsi vyvrcholením uznání jejich úspěchů. Srovnávat to s námi je těžké. Historie vodáckých míst v Česku je úplně jiná, a proto uměle přejmenovávat sportoviště není zvykem,“ poznamenal Ježek.

Jméno sester Foxových v názvu ostrova má zvýšit zájem o mistrovství světa, které se na Penrith Whitewater Stadium bude konat příští rok.