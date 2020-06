Rozsáhlá kauza se dotýká údajných machinací s dotacemi na sport. Státní žalobce obvinil Peltu mj. ze zneužití pravomoci i uplácení – prý ovlivnil rozdělování peněz ve svůj prospěch. „Možná jsme něco porušili, ale nevím co,“ podotkl Pelta.

Ke slovu se dostal během třetího dne hlavního líčení. Při monologu nebyl k zastavení. Soudkyni stihl vysvětlit, co se dělo s českým sportem po krachu Sazky, princip lobbingu i své pochyby týkající se obžaloby. „Já nejsem volič Andreje Babiše, ale dávám mu za pravdu, že se tady dá objednat trestní stíhání.“ Zkritizoval práci policie a hlavně samotného žalobce Ondřeje Trčku.

Šéf fotbalového Jablonce barvitě popsal zdravotní potíže po zatčení. „Měl jsem panické ataky. Zestárl jsem o hodně let. Převezli mě do nemocnice v Brně, kde jsem byl v kleci po čtyřnásobném vrahovi Dahlgrenovi,“ řekl Pelta, jenž ale o chvíli později trochu nečekaně přiznal, že v českém sportu nefunguje hospodářská soutěž. „Na to jsme si hráli,“ uvedl 55letý funkcionář.

Otazník u Seychel

Na přetřes přišel (a ještě určitě přijde) onen úplatek. Pelta měl Simoně Kratochvílové (další obžalované, tehdejší náměstkyni na ministerstvu školství) zaplatit byt v centru Prahy. „Nabídl jsem jí pomoc,“ vysvětlil bafuňář s tím, že odmítá spekulace o jakémsi konspiračním bytě.

Ovšem s tím souvisí ještě jedna okolnost: z Kratochvílové se stala jeho milenka. Pelta jí následně podle obžaloby zařídil dovolenou na Seychelách. Cena zájezdu? Podle obžaloby 200 tisíc korun. „Zprostředkoval jsem jí to, aby to nemusela hned platit,“ dodal obžalovaný.

Případ má pokračovat už zítra, po Peltovi bude vyslýchán i Miroslav Jansta, šéf České unie sportu.