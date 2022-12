Hlášky jsme rozdělili do tří kategorií. Najdete zde rozmanité citáty, díky nimž si připomenete úsměvné momenty uplynulého roku. Dostalo se na Jaromíra Jágra, Martinu Sáblíkovou, Cristiana Ronalda i takřka neznámé vesnické fotbalisty z pralesních soutěží.

Ze života hvězd…

„Těším se na to, co přijde. Vesmír mi určitě něco pošle.“

Hvězdná oštěpařka Barbora Špotáková o době po skončení kariéry.

„Dala jsem si jedno pivo a byla úplně hotová.“

Rychlobruslařka Martina Sáblíková o posezení s vedením výpravy po zisku bronzové medaile na olympiádě v Pekingu.

„Borec dal hattrick a chodí po něm na pivo… A pak společnost nadává, že mladá generace nemá výkonnost a morálku.“

Biatlonista Michal Krčmář se pustil do fotbalisty Micka van Burena kvůli oslavě vítězství. Byla z toho pěkná aféra.

„Vdaná jsem asi jen já. Soupeřky neví, jak mé jméno vyslovovat.“

Eva Adamczyková o tom, jaký ohlas měla ve snowboardcrossové komunitě její svatba.

„Jsem starý, mám nadváhu. Jenom přežít trénink je pro mě šílené.“

Jaromír Jágr se přes všechny bolístky vrátil na led. A to mu brzy bude 51 let.

„Mám doma přibližně starého miláčka, takže když jsem viděl, jak se v té zimě klepe jako ratlík, tak jsem mu dal bundu.“

Vladimír Coufal si získal nejednoho fanouška a fanynku. Před nástupem na zápas s Faerskými ostrovy oblékl malého klučinu.

„To je ona. Vypadá, jako by vypila sedm set drinků.“

Australský tenista Nick Kyrgios musel za tohle obvinění zaplatit 20 tisíc liber. Finále Wimbledonu je řehole.

„Nerespektuji ho, protože on nerespektuje mě. Když nedáte najevo respekt vůči mně, nemůžete ho čekat ode mě.“

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo prohrál válku s trenérem Manchesteru United. Erik ten Hag zůstal, on musel odejít.

„Tohle je stejný pocit, jako když se dívám na horor.“

Německý fotbalista Kai Havertz a jeho komentář k brzkému krachu na mistrovství světa.

Z českých luhů a hájů

„Co se musí v zimě stát, abychom nesestoupili? Nevím. Neumím vám na to dát odpověď. Buď nám musí vedení klubu roztrhat smlouvy a složit nový tým, nebo nevím. My ale musíme udělat všechno úplně jinak.“

Rudolf Reiter, fotbalista Zlína, po kruté porážce se Slavií.

„Naši chodí na každý zápas. I když nemám tolik permic, snažím se jim vždy zařídit lístky, na zápase proti Vítkovicím nebyl ale nikdo a dal jsem dva góly, takže se rodině omlouvám, ale už sem asi nepůjde.“

Radek Koblížek, hokejista Komety Brno, se smál, protože prolomil střelecké trápení.

„Slavíme už dva týdny v kuse, ale ještě nás týden čeká. Říkal jsem manželce, že tři roky postupujeme, tudíž musí být i tři oslavy.“

Martin Petráš poukázal na minulé sezony, v nichž postup překazil hodonínským fotbalistům covid.

„Nesnáším slovo klidný střed! Buď ať se hraje o udržení nebo postup, ať to má pořádné grády, to se pak projeví ten správný fotbalový orgasmus.“

Václav Neudert, kapitán Olympie Březová.

„Pořád nejsem zvyklý a nevím proč. Možná jsem čokoládový a v zimě vždycky zmrznu jako koule. Takže hodně topím, nebo radši letím domů do tepla.“

Musa Ansuma, ghanský útočník Police nad Metují, o zimě v Česku.

„Na dokopné předvedl novozélandskou Haku. To všichni zůstali vyvalení. Chvíli to vypadalo, že mu prdne cévka, ale vydržel to."

Patrik Váňa, kapitán a předseda Baníku Osek o dokopné a Pavlu Váňovi.

Ze světa trenérů…

„Almási je záhada pro doktora Štrosmajera, nikdo jiný to není schopný řešit.“

Pavel Vrba, nyní už bývalý kouč Baníku Ostrava, o marodícím útočníkovi Ladislavu Almásim.

„Sestava by mohla být stejná jako ve Zlíně. A pokud nebude stejná, tak bude jiná.“

Michal Bílek, plzeňský kouč, měl před zápasem Ligy mistrů náladu k žertování.

„Poletíme letadlem. Když to nepůjde, nasedneme na autobus. Nebo na vlak. V nejhorším pronajmu auto.“

Thomas Tuchel, nyní už bývalý kouč Chelsea, se na jaře nehodlal smířit se sankcemi kvůli majiteli klubu.

„Zdejší valašští fanoušci jsou další div světa!“

Roman Stantien, trenér prvoligových hokejistů Vsetína, po jednom ze zápasů Chance ligy.

„Čekal jsem, že o mladé slovenské hokejisty bude po olympiádě větší zájem. Asi v NHL ztratili moje číslo.“

Craig Ramsay, kanadský trenér slovenské reprezentace, zkritizoval zámořské týmy, že nechtějí jeho svěřence.

„Našich nevyužitých šancí bylo v celém utkání asi jako je teď v lesích prašivek."

Vít Procházka, trenér florbalistek FBŠ Slavia Plzeň, po zářijové pohárové porážce s Královskými Vinohrady.

„Podali jsme velmi špatný výkon, posledních deset minut mi z něj bylo na zvracení!“

Lukáš Majer, trenér prvoligových hokejistů Šumperku po porážce ve Zlíně 1:5.

„Byla to moje obrovská chyba, že jsme do toho sáhl a v závěru střídal. Získali jsme si cenu za největší pitomce kola a já asi za největšího idiota kola.“

Milan Valachovič, trenér Líšně po prohře 2:3 s Prostějovem.

„Rád používám slogan, že kdybych měl kouzelný prsten princezny Arabely, tak s ním otočím a mám z klubu Barcelonu. To ale bohužel nejde.“

Petr Vašíček, v září odvolaný kouč třetiligového Blanska.

„Kdybych pochválil nějakého jednotlivce, byl by schopen přijít na trénink až v březnu.“

Roman Lukáč, trenér fotbalistů Jindřichova Hradce, je proto radši kritický.