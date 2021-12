"Být na fotbale a nevědět, jak to skončí? Hráči jsou ti poslední, kteří mají rozhodovat o výsledku." Roman Rogoz, obviněný fotbalový funkcionář. Tato hláška sice není z letošního roku (padla už v roce 2019), ale na svět se dostala až před Vánoci. Vzhledem k bizarnosti a závažnosti ji nelze nepřipomenout.

"Mrzí mě, že jsem vnímaný u veřejnosti, která tomu nerozumí, jako nepřítel sportu. Pelty se nikdo nebál."

Miroslav Pelta se u soudu vykreslil jako muž, který chtěl pomáhat nejen českému fotbalu. Soudkyně měla jiný názor, vynesla zatím nepravomocný rozsudek - pro bafuňáře šest let odnětí svobody.

"Fotbal není úplně sport pro holky. Měly by se věnovat spíš plotně."

Příbramský fotbalista Marcel Čermák nezískal za svůj názor moc plusových bodů. Videodotazník, jímž zkusil druholigový klub upoutat pozornost, byl rychle stažen z kanálu na Youtube, ale dál koluje internetem.

Ženy patří k plotně. Z ankety fotbalové Příbrami šílí internet

"Hráč by si měl vzít na nohy ploutve a nakapat si do oka citron."

Trenér fotbalových Pardubic Jiří Krejčí byl na své svěřence naštvaný. Tento výrok padl po třetí neproměněné penaltě v řadě. Loňský nováček je po podzimu až třináctý a na jaře ho čeká boj o záchranu.

"V životě není papír to nejdůležitější."

Oštěpařka Barbora Špotáková oslavila v roce 2021 čtyřicetiny, ale o svatbě s přítelem Lukášem (otcem dvou klučíků) zatím prý neuvažuje. Co je ovšem jisté - v roce 2022 ukončí kariéru.

"My jsme nejhloupější tým na světě. Jiný takový tým jsem nikdy neviděl. Jsme prostě blázni."

Hrající trenér Ladislav Rytnauer z hokejové Čáslavi svérázně okomentoval nezdar svého mužstva. Je fakt, že ačkoliv mají ve městě slušný stadion, hraje se na něm jen krajská, tedy "pralesní" liga.

"Ukázala se jízlivost té naší staré party. Nominaci musí schválit žijící členové Síně slávy. A Ruda Potsch mně ještě předtím, než bylo rozhodnuto, volal, jestli to má schválit teď, nebo až in memoriam."

V důchodovém věku se také vtipkuje. Jaromír Meixner, legenda Komety Brno a dvojnásobný vicemistr světa, přinesl střípek z toho, jak proběhlo jeho uvedení do Síně slávy českého hokeje.

"Všem, kteří se podíleli na výši trestů pro hráče v utkání Rangers - Slavia, bych ze srdce přál, aby v čase 60:27 zmiňovaného utkání stáli na místě brankáře Ondry Koláře. Zdraví musí mít za všech okolností vždy vyšší hodnotu než verbální atak."

Bývalý fotbalista Vladimír Malár byl jedním z mnoha, kteří komentovali aféru kolem Ondřeje Kúdely. Zatímco slávistický bek za údajný rasismus dostal distanc na 10 zápasů, Glen Kamara (agresor z tunelu) a Kemar Roofe (agresor ze hřiště) vyvázli s menšími tresty.

Hlášky ze světa

"Jak dlouho trvá žádost o singapurské občanství?"

Norský veslař Kjetil Borch, jenž získal stříbro na olympiádě, slyšel o královské odměně pro singapurské sportovce. Království na severu Evropy tak štědré není. Sportovci za úspěch nedostanou ani korunu.

"Udělal jsem hloupost, ale nestydím se za to. Udělal bych to znovu. Přece neútočíte na psa, který nemluví."

Švédský fotbalista Zlatan Ibrahimovic si po vyloučení nezahraje baráž o mistrovství světa (proti Česku). Na závěr kvalifikace sprostě fauloval Césara Azpilicuetu, prý proto, že bránil mladého spoluhráče.

"Slavia si vytvářela šance, ale jsem spokojený s tím, jak jsme hráli."

Steven Gerrard, nyní již bývalý kouč Glasgow Rangers, po zápase na Spartě nevěděl, s kým vlastně jeho tým prohrál.

Útoky na naše děti? Zbabělost a šikana, zuří Sparta. Kamara ji spojil s rivalem

"Získat opět Stanley Cup, to je neskutečné. Nespal jsem tři dny."

Ruský hokejista Nikita Kučerov po dalším triumfu Tampy Bay perlil na online tiskové konferenci. Zámořští novináři ji označili jako nezapomenutelnou, jedna hláška střídala druhou.

"Užíváme si každou chvilku života. Nejsme želvy, které žijí 220 let."

Tenisová trenérka Marjan Cuková, jež vede Tamaru Zidanšekovou, si po nečekaném úspěchu na French Open užívala pozornosti. Dokonce prozradila, jak motivuje svou svěřenkyni.

"Potřebovali jsme trochu štěstí a konečně se na nás usmálo. Milujeme tě, Maxi, zatraceně moc."

Christian Horner, šéf stáje Red Bull, radostně okomentoval dramatický finiš sezony ve formuli 1. Z titulu se radoval Max Verstappen, naopak Lewis Hamilton z konkurenčního Mercedesu skončil až druhý. A zuřil.

Hlášky o koronaviru

"Byl jsem idiot, který dostal lekci. Nebuďte jako já, očkujte se."

Bývalý italský cyklista Filippo Pozzato skončil v nemocnici s koronavirem. Pak se dlouze omlouval, že nemoc zlehčoval, děkoval lékařům a řekl, že to bylo opravdové peklo.

"Hlavní lékař výpravy Jiří Neumann se vší vážností nabízel, že nám vystříká nos, dá kloktání a výsledek testu vyjde falešně negativní."

Plážový volejbalista Ondřej Perušič skončil před začátkem olympijského turnaje kvůli koronaviru v izolaci. Ačkoli se nakonec s parťákem objevil na písku, úspěch z toho nebyl. Po několika měsících prozradil, co zažil.

Lidská práva, covid. Kritika zimních olympijských her sílí, zřejmě marně

"Nebyl jsem schopen chodit, natož mluvit."

Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán měl vážnější průběh. S koronavirem musel dokonce do nemocnice.

"Já si nemyslím, že bychom cokoli porušili, že bychom byli příčinou jakéhokoli šíření této nemoci."

Roman Prymula poslal Česko do tvrdého lockdownu a sám vyrazil na fotbal. Jeho vysvětlení nebylo přijato, někdejší ministr zdravotnictví byl vyhozen i z role premiérova poradce.