Jaký vztah máte vy osobně k letectví? Já bych řekl, že jsem se tu objevil velmi náhodně. Začal jsem létat zhruba před čtyřmi měsíci a jsem ve výcviku PPL (pilotní průkaz soukromého pilota). Byli jsme za Romanem Kramaříkem, který obletěl svět na jednomotorovém letadle jako sólo let. Ten nás sem pozval, ať se jdeme podívat na lidi, kteří mají blízko k letectví. Pro mě to je nový svět, který se mi hrozně líbí. Jsem rád, že můžu vidět, jak to zhruba funguje. Aktuálně jsem do toho zamilovaný. Trošku uvažujeme o tom, že bychom v budoucnu obletěli svět taky. Ne jako sólo let, ale s kolegou Markusem Krugem, režisérem a producentem od Kazmy, který je také pilot. On už PPL má.

A proč právě letectví? Přivedlo vás k němu jako řadu jiných třeba lepení modelů nebo někdo z rodiny?

Právě že vůbec. Já se dokonce bál létat normálním dopravním letadlem. Pak se to nějak zlomí. V létě jsme neustále cestovali někam za koncerty a trošku mě přestalo bavit, jak jsme pořád nasáčkovaní v dodávce. Jeli jsme jednou z Prahy po našem koncertě v O2 areně do Kopřivnice. D1 byla totálně zasekaná a trvalo to asi sedm hodin. Já tak koukal z okna a viděl jsem takové malé letadélko. Zavolal jsem z nudy kámošovi, který létá na vírníku, jestli mě nesveze, že mě to zajímá. V minulosti mi o tom povídal, tak jsem si říkal, jestli by si nešlo takhle krátit čas. Letěl jsem s ním vírníkem, spojil mě pak s dalšími lidmi, kteří létají na cessně a teď už jsem ve výcviku. Někdy to jde rychle.

Začínám se nebát

Kolik za sebou tedy máte letů po čtyřech měsících?

Teď jsem hlavně dva měsíce nelétal, protože jsem si dvakrát zlomil ruku. Jsem ale zhruba v půlce výcviku.

Co takový výcvik obnáší?

Obnáší to zkoušku z teorie na Úřadu pro civilní letectví, kterou člověk musí úspěšně udělat. Musí udělat zkoušku radiotelefonisty a splnit i praktickou zkoušku s komisařem, který si prověří, jestli umím, nebo neumím létat. Má to tedy takové tři hlavní pilíře. Co jsem z toho ale pochopil, tak opravdoví letci říkají, že je potom potřeba furt létat. Ne, že si člověk udělá štempl a pak si zajde zalétat jednou za tři měsíce. Buď jste letec celou duší a myslí, nebo ne. Tak vnímám, že to asi je. Uvidíme, jestli budu letec, nebo ne. Zatím mě to dost baví.

Dostáváte se už do toho, abyste byl letec celou duší?

Začínám se nebát a cítit se čím dál víc komfortně. Čím dál víc mě to baví. Ta představa, že potom budeme s kámoši jezdit třeba na hory, nebo zaletíme svobodně za dvě hodiny do nějaké přímořské destinace, mě docela láká.

Šetření času není to hlavní

Co nápad letět na koncert? Proběhlo vám to hlavou?

Člověk tím asi neušetří tolik času, protože si musíte vytáhnout letadlo, nachystat ho, zkontrolovat ho, dojet na letiště… Letiště navíc nejsou úplně všude. Základní faktor je pak počasí. Když někdy vyrážím třeba v pátek ráno a vrátím se v neděli, jedu do Liberce, potom do Plzně a zjistil bych, že není počasí, tak bych tam letadlo musel nechat. Je to komplikované. Není to velké dopravní letadlo, má to svá úskalí. Není to o šetření času, spíš je to o tom, že člověk tráví čas něčím, co ho naplňuje víc než sezení v dodávce. Je to spíš vášeň. Těším se, že bych si tím mohl krátit dlouhou chvíli. V případě, že člověk letí z Frýdku a má koncert v Plzni, Budějovicích a podobně, tak to má smysl.

Když už jsme u koncertů, musím se zeptat, co vás čeká v hudebním životě?

Na podzim jedeme velké halové turné. Máme koncerty v O2 areně a dalších největších hokejových halách – v Ostravě, v Brně, v Pardubicích a na dalších místech. Kromě toho jedeme ještě v dubnu první slovenské turné, na kterém se vrátíme z arén zpátky do malých klubů. Na Slovensku nás totiž nikdo moc nezná. Moc se na to ale těšíme, bude to zase takové dobývání odspodu.

Zrovna na Slovensko by se už vyplatilo letět, ne?

Já bydlím napůl v Praze a napůl ve Frýdku-Místku, takže některá místa jako třeba Žilinu, mám z domova mnohem blíž než Prahu a další česká města.