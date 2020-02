Jenže novinky, které unie chystá, zapůsobí na první pohled spíš opačným dojmem. Tak popořádku…

Mistrovství světa se z konce února přesune na říjen a příští rok jej hostí turkménský Ašchabad. Po něm odstartuje nová světová liga, seriál osmi až deseti závodů, do níž se dostane pouze osmnáct nejlepších sprinterů a stejný počet vytrvalců. „Nominují se z mistrovství světa, devět nejlepších ze sprintu a devět z keirinu, u vytrvalců to budou všichni medailisté ze scratche, bodovačky, vylučovačky, omnia a bodovačky dvojic,“ vysvětluje Klimeš.

Program závodu světové ligy má trvat dvě a půl hodiny a nabídne pouze čtyři disciplíny: sprint, keirin, vylučovací závod a scratch. „Jenže sprint se má jet bez kvalifikační dvoustovky a jízdy budou ve třech závodnících na dvě kola místo současných dvou sprinterů na tři kola. Keirin se pojede na pět kol, scratch pak jen na osm kilometrů,“ přibližuje atypické změny.

Zásadní změny



vznikne světová liga pro 18 nejlepších sprinterů a vytrvalců



světové poháry nahradí poháry národů



vylučovací závod se stane samostatnou disciplínou mistrovství světa, které bude v říjnu



ženy pojedou týmový sprint ve třech místo dvou závodnic

Světová liga potrvá od listopadu do února a účastníci si vyslouží dostatek bodů pro start na mistrovství světa. Pro zbytek vznikne pohár národů, který nahradí světové poháry, ten bude od března do května. „Moc mi nejde do hlavy, proč nejlepší závodníci pojedou v neregulérních disciplínách a získají za ně body. Pokud chceme dráhovou cyklistiku přiblížit divákům, proč nevolíme oficiální disciplíny,“ kroutil hlavou Klimeš.

Málo volna

Patrně na konci léta pak přijdou na řadu kontinentální šampionáty a sezona se ještě víc natáhne. „Strašně jsme se těšili, že sezona dostane normální rozměry a bude čas na přípravu. Věděl jsem, že se nemám radovat, vznikne málo volna,“ hlesl Klimeš.

Světová liga bude navíc v době, kdy elitní závodníci objíždí populární Šestidenní. „Podle mě je to jasný útok proti nim. Mezinárodní unie jim z pozice síly sebere nejlepší závodníky, protože nechce, aby peníze šly soukromým pořadatelům Šestidenních,“ uvažoval Klimeš.

Navrhované změny mají platit už pro další kvalifikaci. „O něčem takovém se má diskutovat k olympijskému cyklu pro další hry v Paříži, ne teď. Ani jsme k tomu nedostali žádné papíry. Nevíme, zda jde o finální rozhodnutí, nebo se bude ještě měnit, ale náš hromadný názor je, že si unie změny stejně protlačí,“ posteskl si brněnský trenér.