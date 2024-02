Bývalý squashista Jan Koukal se vedle role manažera sportovců našel i v předávání zkušeností svým nástupcům. Osmým rokem se věnuje mladým hráčům včetně Martina Štěpána a Karolíny Šrámkové, kteří přidali další juniorské tituly do 17 i 19 let a prosazují se už také mezi dospělými.

Jan Koukal pomáhá mladým squashistům | Foto: se svolením Sportegy

Koukal, který loni oslavil čtyřicáté narozeniny se ale za trenéra nepovažuje. „Nazval bych se spíše mentorem,“ vysvětluje.

„Jde o to, že s oběma hraju jednou týdně a jsem s nimi v kontaktu při turnajích. Začínali jsme spolu v roce 2017, takže oba znám od jejich deseti let. Za tu dobu se neuvěřitelně zlepšili, ale zdaleka nemáme vyhráno. Je to nekonečný příběh,“ vypráví Koukal, který turnaje hraje už jen sporadicky.

Za to Štěpán i Šrámková, kteří reprezentují klub Squash Moravská Slavia Brno, nastoupili minulý týden na mistrovství ČR a také na turnaji PSA v Brně.

„Bylo to fakt náročné, ale moc si vážím toho, že jsem se mohla porovnat se zahraniční konkurencí,“ říká Šrámková, která ke dvěma domácím titulům přidala i finálovou účast na zmíněném PSA turnaji.

Zatímco pro ní to byl v pořadí 9. a 10. český titul, Štěpán rozšířil svou sbírku o 11. a 12. triumf. „Řekl bych, že jsem se slušně rozehrál. Největší přínos měl pro mě ale letos juniorský British Open, kde jsem měl možnost se porovnat s nejlepšími ve své kategorii,“ doplňuje Štěpán.

Právě na turnaji v Birminghamu se o české naděje směrem k OH 2028 v Los Angeles zajímali trenéři z amerických univerzit. „Oslovili je i lidé z Harvardu. Uvidí se, jestli se vydají univerzitní cestou,“ uzavírá Koukal.

Obě naděje čeká letos ME do 19 let a také mistrovství republiky dospělých, na němž už budou útočit na nejvyšší mety. A v roli mentora nebude znovu chybět ani Koukal, který mimo jiné piplá i nedávnou vítězku republikového mistrovství do 13 let Adélu Bendovou.