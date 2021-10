„Jsem spokojený s dalším triumfem, ale nebylo to rozhodně jednoduché. Marek hrál neskutečně a až na kurtě jsem poznal, jak se neuvěřitelně posunul,“ prohlásil Mekbib.

V ženské kategorii zvítězila Anna Serme, která si připsala na své konto třetí titul a celým turnajem prošla bez ztráty setu.

Největším překvapením letošního ročníku mistrovství republiky ve squashi se stal jednoznačně Marek Panáček, který ještě před dvěma měsíci patřil do juniorské kategorie.

V semifinále vyřadil po velkém boji Jakuba Solnického, domácího hráče z Ostravy a jednoho z adeptů na titul. A ve finále proti Mekbibovi získal první set.

„Zápas se zlomil za stavu 1:1 na sety a 6:1, kdy jsem měl výhodu. Jenže Dan to zkušeně otočil ve svůj prospěch a zahrál několik úžasných úderů, které jsem nemohl vybrat,“ popisoval Panáček, který se vyznačuje bojovným projevem hry a precizností v zakončování.

„Jsem moc šťastný za účast ve finále, smutek ve mně ale převládá. Nebylo to zcela jednoznačné, naopak velmi těsné. Cítil jsem, že vítězství mám na dosah, ale nevyšlo to,“ dodal rodák z Uherského Hradiště, který hraje za brněnskou Viktorii a trénuje na pražském Strahově.

Dosud měl na svém kontě jen pár výher nad zkušenými českými hráči v mužské kategorii. „Vynikal hlavně trpělivostí, zlepšil se ve hře dopředu, nemlátil do toho jako kdysi. Naopak je mnohem přesnější, nedával mi tolik příležitosti k útoku. Proto to s ním nebylo lehké,“ tvrdil Mekbib, který si v Ostravě svůj cíl splnil.

„Za čtvrtý titul jsem velmi rád. Rozhodujícími momenty ve finále byly koncovky setů, které jsem se snažil pohlídat,“ dodal Mekbib, na kterého teď čekají turnaje PSA v České republice, ale i v zahraničí. A v březnu se má uspořádat další republikový šampionát, tentokrát v Praze a ve skleněném kurtu. „Na pátý titul rozhodně nemyslím. Navíc další mistrovství by mělo být jiné, protože by se měl do něho zapojit Martin Švec, který kvůli nemoci letošní účast musel vzdát.“

Třetí titul ve sportovním centru Fajne získala Anna Serme, která si poradila ve finále po celkem jednoznačném průběhu s Olgou Kolářovou.

„Je to zcela poprvé, kdy jsem republikový turnaj vyhrála bez ztráty setu. Trochu mi k tomu pomohly také holky, které mi Olgu unavily,“ tvrdila Serme, která navázala na loňské prvenství. „Nestanovuji si, kolik bych chtěla získat titulů.“ Olga Kolářová se dostala do svého třináctého finále. „Bylo to náročné, hrála jsem několik vyrovnaných zápasů. Ve finále se projevily roky trénování vs roky netrénování. Nepovedlo se mi dostat Aničku pod nějaký větší tlak,“ prohlásila Kolářová.

Bronz pro Solnického

Zklamání neskrýval Jakub Solnický, který usiloval na domácím republikovém šampionátu o svůj první titul. Nakonec po výhře nad jeho klubovým spoluhráčem Viktorem Byrtusem skončil třetí. Je to jeho pátá medaile z posledních pěti ročníků. „Nechtěl jsem odejít bez medailového úspěchu. Stále převažuje zklamání ze semifinále, kde jsem byl velkým favoritem, ale Marek zahrál výborně a já nenašel na něj recept,“ popisoval Solnický, který v sobotu po velkém boji podlehl Marku Panáčkovi. „Věděl jsem, že to bude složité, ale opravdu mě překvapil, jak hrál a jak byl urputný.“

Třetí místo obhájila Natálie Babjuková, která porazila po jasným průběhu Terezu Svobodovou 3:0 na sety. „Jsem spokojená, i když jsem spíše mířila na účast ve finále. Třetí místo je ale také dobré. Musím říci, že jsem čekala trošku vyrovnanější průběh,“ dodala Babjuková.