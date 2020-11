Squashista Mekbib prohrál ve finále turnaje v Rakousku

Český squashista Daniel Mekbib se dostal na turnaji v Rakousku do finále, ve kterém však nestačil na Maďara Balasze Farkase ve čtyřech setech. Mekbib hrál v Salzburku po více než měsíci, kdy naposledy mohl nastoupit do soutěžního zápasu. „Prohrál jsem s lépším hráčem. Celkově to byl docela dobrý turnaj vzhledem k okolnostem,“ prohlásil Mekbib.

Daniel Mekbib. | Foto: Facebook sportovce

Turnaj v Rakousku byl první akcí po více než měsíci, které se mohli zúčastnit čeští squashisté. Ti v průběhu několika týdnů nemohli doma kvůli vládnímu nařízení trénovat ve squashových kurtech. Mekbib stejně jako další čeští hráči se tak odebrali do Polska. „Domluvil jsem se s trenérem v Bílsku, kde nebyl problém využívat squashové kurty, což je pro nás naprosto klíčové. Připravoval jsem se tam s Martinem Švecem. Bylo to lepší, než tři týdny být doma a jen sedět,“ popisoval Mekbib, který se začátkem týdne přesunul do Rakouska. Další medaile z Pau. Kanoistka Kneblová získala bronz, Chaloupka stříbro Přečíst článek › Austrian Open, (6000 USD, Salzburg), finále: Balasz Farkas (Maďarsko) – Daniel Mekbib (Česko) -3:1 (-10, 12, 1, 5) Tam jako dalších pět českých hráčů se mohl zúčastnit turnaje, který byl pouze pro squashisty z okolních zemí nebo rezidenty z těchto států. V semifinále si Mekbib poradil se čtrnáctinásobným šampionem Rakouska Aqeelem Rehmanem. Ve finále pak nastoupil proti druhému nasazenému Maďaru Balaszi Farkasovi, který je na žebříčku PSA na 99. místě. První set vyhrál 12:10, ve druhém odvrátil tři setboly, ten čtvrtý už ale jeho soupeř získal a vyrovnal na 1:1 na sety. V následujících dvou setech si český hráč připsal pouze šest bodů a z titulu se tak mohl radovat jeho soupeř z Maďarska. Favorit měl namále. Čeští šipkaři ale nakonec po bitvě padli Přečíst článek › O tom, co bude dál, moc jasno nemá. „Většina mezinárodních turnajů zatím pro nás nejsou. Můžeme hrát jenom v okolních zemí,“ dodal Mekbib, který si rovněž bude zjišťovat, zda bude moct v České republice trénovat ve squashových kurtech. Vnitřní prostory jsou totiž v současné době otevřené pouze pro profesionální sportovce. „Živnostenský list mám a živím se primárně sportem. Ale bude záležet na detailnějším výkladu. Poradím se se zástupci asociace,“ dodal Mekbib.

