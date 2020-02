Je hlavní favoritkou domácího squashového mistrovství, které odstartuje 5. března v Ostravě. Dokáže Annu Sermeovou v letošním ročníku vůbec někdo porazit? „Republikový turnaj je specifická akce, na kterou jsou všechny hráčky připravené a motivované. Titul je ale mým cílem,“ uvedla Sermeová, které je v současné době na 63. místě světového žebříčku PSA. Zastavit se jí pokusí zejména Eva Feřteková, Michaela Čepová nebo Natálie Babjuková. Loňská vítězka Olga Kolářová nenastoupí.

Anna Sermeová. | Foto: Irena Vanišová

Po několika letech se prestižní mistrovství ČR ve squashi přesouvá z Prahy do Ostravy. A tím odpadají souboje ve skleněném kurtu, který se tradičně instaloval do nákupního centra. Jenže hrát zápas mezi průsvitnými stěnami není občas moc příjemná záležitost. „Skleněný kurt přidává na prestiži, ale pro hráče je podle mého názoru zázemí klubů příjemnější. Ideální by bylo kurt postavit v nějaké sportovní hale, což by ovšem ztratilo význam, kterým je přilákat nové publikum,“ přemýšlela Sermeová, která v obchodním centrum Galerie Harfa vybojovala v roce 2018 svůj první titul.