„V prvním setu se mi hrálo dobře, pak jsem se nechal trochu rozhodit rozhodčími a soupeř se už rozehrál. Mrzí mě to, zároveň to bylo dobré zakončení letošní sezony,“ dodal Martin Švec, v současné době čtvrtý nejlepší domácí hráč.

Český squashista byl na turnaji v Gibraltaru s dotací 5000 USD prvním nasazeným. V semifinále si poradil s Angličanem Nickem Wallem, když 144. hráče žebříčku PSA přehrál v pěti setech. Ve finále na něj čekal další Angličan Angus Gillamsen, který se rovněž pohybuje kolem 140. místa. „Před rokem byl ale ještě v nejlepší šedesátce, pak ho zbrzdily zdravotní problémy a vrací se. Je hrozně rychlý a silný na volejích,“ dodal Martin Švec, který finále rozehrál skvěle. První set opanoval výsledkem 11:9.

„Angličan je známý tím, že dělá hodně chyb. Proto jsem se snažil hrát přesně, držet ho v dlouhých výměnách, což se dařilo. Jak vyhrál druhý set, tak si začal věřit a šlo mu to,“ popisoval průběh finále na Gibraltaru Švec. V současné době se pohybuje na 121. místě světového žebříčku PSA, za červen by se měl však dále posunout.

„Mám z této sezony rozporuplné pocity. První půlka sezony byla perfektní, scházel mi jediný vyhraný zápas od toho, abych se posunul do první světové stovky. Jenže jsem měl nějaké divné zranění a musel skrečovat několik turnajů,“ vysvětloval žebříčkový propad český squashista. „Trápila mě konstantní bolest na pravé straně zad, vystřelovalo mi to do nervu, hodně mě to omezovalo. Většinou jsem tři týdny trénoval, pak jeden celý týden odpočíval. Někdo moc přesně nevěděl, co se mnou bylo.“

Švec nyní bude mít dva až tři týdny volno, věnovat se bude regeneraci. Zranění už ho tolik neomezuje, záda drží. „Červen jsem měl dobrý, takže bych se měl posunout žebříčkem dopředu. Když se mi podaří jeden dva dobré turnaje v září, měl bych ve stovce být. Dále bych se pokusil posunout se do osmdesátky,“ předpovídal Švec, který se plánuje zaměřovat na kvalitnější turnaje s vyšší dotací.