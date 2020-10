Squashisté jsou bez příjmů a nemají kde trénovat

O víkendu se odehrál poslední squashový turnaj v Hradci Králové, kterého se zúčastnila absolutní česká špička. A co dál? To je složitě předvídatelné. Vždyť od pondělka se zcela uzavřely vnitřní sportoviště, a to i pro profesionální a reprezentační hráče. „Rozhodnutí přišlo v době, kdy se konečně rozjížděla sezona. Hodně mě to štve. Jen pro představu – od března jsme bez příjmů a jenom trénuji, odměna žádná,“ popsal situaci druhý nejlepší domácí hráč Martin Švec.

Poslední čeští mistři Daniel Mekbib a Anna Sermeová. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Jarní období představovalo pro squashisty vyložené peklo. Právě oni patřili ke sportům, které se otevřely co nejpozději. Po nadějném září, kdy odstartovala squashová sezona na mezinárodním turnaji na Strahově, přichází opět skepse. „Bude to velká komplikace pro profesionální sportovce, kteří budou velmi složitě nahrazovat byť jen čtrnáctidenní deficit, pokud se lhůta neprodlouží. To by už byla hrůza,“ prohlásil předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl. Na badmintonisty čeká olympijská kvalifikace. Nemají však kde trénovat Přečíst článek › Řada hráčů se rozhodla odcestovat z České republiky do zahraniční. Důvod je jasný – jedině tam mohou trénovat na squashovém kurtu. „Odjíždím do Polska. Na jak dlouho ještě nevím, ale minimálně na dva týdny,“ prohlásil Daniel Mekbib, česká jednička a vítěz silně obsazeného Memoriálu Jany Kosinkové v Hradci Králové. Jen když si vzpomene, jak musel trávit jarní část sezony, otřepe se. „Místo toho, abych útočil na turnajích na svá osobní maxima, tak jsem seděl doma a díval se na Netflix. To už opravdu nechci opakovat,“ dodal Mekbib. Squash ve světě se začíná rozbíhat. Na těch největších turnajích v Egyptě a ve Velké Británii jsou nejlepší hráči pravidelně testování po dobu akce uzavřeni v „bublině“. Turnaje nižší kategorie jsou ve většině případů otevřeny pouze pro obyvatele sousedících zemí. A právě za tři týdny má proběhnout PSA akce v Salzburgu, na kterou se chystá několik českých hráčů. „Už jen kvůli tomu je nepředstavitelné teď strávit čtrnáct dní mimo kurt. Proto jsem odcestoval do Polska,“ dodal Martin Švec. Podobně smýšlí také Viktor Byrtus: „Vládní nařízení přišlo v nejhorší možnou dobu. To, že jsou zakázané pro nás profesionální tréninky, absolutně nechápu. Ale neudělám s tím nic.“ Pro mnohé hráče představují turnaje a zahraniční ligy jediný zdroj příjmu. A jinak než tréninkem na kurtu se nezlepší či neudrží svoji výkonnost. „Je to jako kdyby vám v práci přestali platit, ale práci byste stejně museli odvést, jelikož si nemůžete dovolit na půl roku vypnout a pak se ze dne na den vrátit na kurty. Ta situace je opravdu pro nás velmi složitá,“ doplnil Švec. Softbaloví Hroši slaví třetí titul. Ve finále si poradili s Chomutovem Přečíst článek › Uzavřít se musela také squashová centra. „Určitě se budeme zajímat o to, zda mohou provozovatelé počítat s nějakou kompenzací ze strany státu,“ prohlásil Tomáš Cvikl ze squashové asociace.



Autor: Jiří Uhlíř