Z milionové prémie se s ním radovala i jeho láska, světová jednička Raneem El Welilyová, šampionka z roku 2017. Vytvořili tak první manželský pár v historii squashe, který na mistrovství světa vybojoval zlato.

„Jsme opravdu šťastní. Je to neuvěřitelné,“ smál se Momen přezdívaný „zmije“. „Častokrát jsem si představoval, co po takovém vítězství řeknu, ale teď nemám slov,“ jásal squashový faraón. „Vyhrát mistrovství světa byl můj dětský sen. Pro tohle jsem celé roky tolik dřel. Je to neskutečné,“ radoval se nový šampion.

Co egyptského hráče zdobí? „Výrazně agresivní styl, hraje hodně dopředu. Jeho bekhend drop je jeden z nejlepších na světě. Také je neuvěřitelně rychlý,“ řekl český mistr Daniel Mekbib.

Titul přál jedenatřicetiletému Egypťanovi snad každý. Aby ne. Mezi hráči patří k největším gentlemanům. Za vše mluví historka z loňska. Tehdy mu ve finále turnaje Channel VAS 2018 přiřkl rozhodčí při mečbolu sporný míč. Ale takhle Tarek zvítězit nechtěl. Sudího požádal, aby výměnu nechal opakovat. Následný bod byl ale také jeho a mohl slavit triumf nad favorizovaným krajanem Faragem.

„Tareka mám rád. Je to poctivý člověk a kvalitní hráč. Když vypadl Simon Rösner, kterému jsem přál, tak jsem fandil právě jemu. Zlato si zaslouží. Kolikrát už byl druhý. Titul je v dobrých rukou,“ dodal Mekbib.