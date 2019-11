V tenise probíhají diskuze o tom, zda mají mít muži a ženy stejné prize money. Přece jen – tenistky hrají v rámci Grand Slamů na méně setů… Squash na to šel jinak. Peníze navýšil u ženského mistrovství světa, které probíhá v těchto dnech v Gíze. Šampionka získá 48 640 USD (1,1 milionu korun), vítěz mužského mistrovství světa 45 600 USD (cca 1 milion) a celková dotace akce v Dauhá je 335 000 USD (7,6 milionu korun).

„Je to skvělá příležitost pro ženy. Ukážeme tím, že do hry přinášíme také svoji hodnotu. A zároveň tím dáváme jasný signál sponzorům,“ prohlásila Nour El Tayebová, třetí nejlepší squashistka, která je vdaná za Ali Faraga, mužskou jedničku. Faktem také je, že ženské mistrovství podpořila egyptská komerční banka, a to 100 tisíci dolary. Výjimečnost turnaje dodává také skutečnost, že se koná na nejvíce ikonickém místě světového squashe – před pyramidami v Gíze. Turnaj na takto posvátném prostoru se konal naposledy v roce 2016 a předtím 2006.

„Samozřejmě mě mrzí, že se ho nemůžu účastnit. Místo je to opravdu neuvěřitelné a hrát na mistrovství světa je super zkušenost,“ prohlásila Anna Sermeová, nejlepší česká squashistka. „To, že jsou prize money vyšší u žen než u mužů, mi přijde jako skvělá reklama pro náš sport, který díky tomu působí progresivně.“ Trendem a snahou světové squashové organizace PSA je však mít prize money vyrovnané. „Aktuální světový šampionát žen je spíše výjimkou, protože se koná v Egyptě, kde je squash velmi oblíbený. Navíc místní banka tento sport hojně podporuje,“ vysvětlil generální sekretář českého squashe Tomáš Fořter.