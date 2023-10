„Ať žiješ dlouho, jmenovče! Srbové a Rusové navždy bratři!“ To jsou poslední slova Vladimira Jovanoviče coby trenéra estonského futsalového klubu Viimsi Smsraha. Po narozeninové gratulaci ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dostal srbský kouč padáka.

Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Profimedia/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev

Na sociální síti poblahopřál Vladimiru Putinovi k 71. narozeninám. Co následovalo, to nečekal. Za dvacet minut byl Vladimir Jovanovič bez práce. Srbský trenér byl vyhozen z futsalového klubu Viimsi Smsraha. Trojnásobný estonský mistr svého kouče okamžitě propustil. V předvečer nové sezony.

Vlajky nasáklé krví už nevadí. Ruští sportovci dostanou zpátky národní symbol

„Ukončili jsme spolupráci kvůli nevhodnému chování trenéra na sociálních sítích,“ vysvětlil šéf klubu Andrej Golovin v rozhovoru pro ruský server ERR. „Nemůžeme si dovolit, aby se hlavní trenér choval takovým způsobem v době, kdy válka stále trvá. Jovanovič řekl, že příspěvek na Facebooku nemá politické pozadí. Víme, že Srbové jsou vůči našemu východnímu sousedovi mírumilovnější, a on si nemyslel, že by si jeho gratulace zasloužila tak ostrou reakci,“ dodal Golovin.

„Volal mi prezident klubu. Řekl, že by bylo dobré, abych to smazal. Jinak to bude špatné pro mě i pro klub. Pochopil jsem, mám dobrou smlouvu a potřebuji práci. Příspěvek jsem smazal, aby nebyly problémy. V klubu jsem pracoval skoro rok a všichni byli spokojení. Nemohu říci nic špatného o klubu, prezidentovi nebo hráčích. Ale za těch dvacet minut po zveřejnění příspěvku se všechno změnilo. Stal jsem se špatným pro Estonsko a musel jsem odejít. Není to správné. Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ zlobil se Jovanovič.

„Putin bojuje za svobodu“

Svůj názor nezměnil ani po odvolání. Trvá na to, že podpora válečného zločince Putina není nic divného. „Stále si nemyslím, že blahopřání Vladimiru Putinovi je něco špatného. Jsem sportovec, ne politik. Mám právo považovat Rusy za bratry Srbů, a to se nikdy nezmění. Ten post neobsahoval výzvy k násilí nebo podpoře terorismu,“ nechápal Jovanovič, který zažil rok 1999, kdy bývalou Jugoslávii bombardovali vojska NATO.

Srbský trenér se netají tím, že chová s ruské hlavě státu obdiv. „Ano, Vladimir Putin je teď pro mě ten nejlepší člověk na světě. Bojuje za svobodu. Nebojuje jen za Rusko, ale za nás všechny. Mnoho Srbů je nyní na Donbasu na straně Rusů a snaží se pomoci,“ svěřil se ruskému webu Sport24.

Prolomil mlčení. Zadorov jako první Rus v NHL odsoudil invazi na Ukrajinu

„V Srbsku jsou samozřejmě lidé, kteří si myslí, že NATO je naše budoucnost. Je jich méně než 20 procent, ale nikdo je neutlačuje. Tomu se říká demokracie. Nikdo nechce konflikty. Myslím, že Rusové a Ukrajinci mají stejně úzké vazby jako Srbové a Černohorci. Politika ničí vztahy mezi národy, ale neměla by ničit sport,“ pokračoval.

Jovanovič byl hlavním koučem Viimsi od loňského prosince a smlouvu měl na osmnáct měsíců. Po rozmáznutí skandálu s Putinem tuší, že si teď v západní Evropě ani neškrtne. „Těžko si teď najdu v Evropě novou práci. Budu rád, když mi v Rusku někdo pomůže. Vím, že Rusko má silnou ligu, hrají tam Srbové a Brazilci. Byl bych rád, kdyby mě někdo pochopil a pomohl mi vrátit se do práce,“ vzkázal.