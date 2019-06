Pro křehkou biatlonovou krásku to byl už druhý úspěch v tomto týdnu. V pondělí totiž složila státnice a stala se bakalářkou.

Biatlonistka roku. Jak vám to zní?

Jo, je to moc hezké. (směje se) Ale vůbec jsem to nečekala.

Co říkáte tomu, že jste ocenění dosáhla po pouhém roce mezi dospělými?

Moc mě to těší. Beru to jako ocenění za tu velkou dřinu. Jsem moc ráda, že si toho někdo všiml a ocenil to.

Na pódiu jste se objevila celkem třikrát. Jako protagonistka kouzelnického čísla Magic Alexe, poté jste převzala diváckou cenu a hlavní cenu. Jak jste si večer užívala?

No, byla jsem nervózní. (smích)

Vraťme se k uplynulé sezoně, díky níž jste byla ústřední hvězdou čtvrtečního večera. Jaká byla z vašeho pohledu?

Určitě jsem se posunula po závodní stránce. Získala jsem více zkušeností, připadám si taková jistější. Pomohly mi nejen úspěchy, ale i pokažené závody.

Nebude vás titul Biatlonistka roku v dalších sezonách příliš svazovat?

Myslím, že nebude. Mám své cíle a plány, na kterých se snažím pracovat. A ve světovém poháru to nic neznamená, tam musím svoji výkonnost prokazovat v každém závodě.

Do jeho startu ale ještě nějaký ten měsíc zbývá. Jak jste si užila volno po sezoně?

Já jsem žádné neměla! Měla jsem státnice, takže jsem nikde nebyla a učila se.

Tento úkol už máte za sebou. Na jaké téma jste obhajovala svoji práci?

Tejpování a rehabilitace koní. Práci a obhajobu jsem zvládla za jedna a dvě. Jsem spokojená, protože jsem byla hodně vystresovaná. Dokonce jsem se i zakoktávala, což se mi normálně nestává.

Přesune se teď pro vás biatlon definitivně na první kolej?

Byla bych naopak nerada, aby mi zbylo, že musím být jen u biatlonu. Chtěla bych ještě ve studiu pokračovat. Mám několik přihlášek, uvidím ještě, pro co se rozhodnu. (usmívá se)

Když jste neměla volno, jaký byl začátek přípravy?

Ale jo, šlo to. (smích) Zatím to ještě není tak hrozné, především běháme a jezdíme na kole.

Vedení svazu avizovalo určité změny v přípravě na novou sezonu. O co jde?

Žádnou změnu jsem nezpozorovala, je to stejné jako vloni. Mně osobně to takto vyhovuje a nic bych neměnila. Ale já nejsem od toho, abych trenérům do toho povídala, to je jejich starost. Příprava je nepříjemná, ale mě trénování baví. Závody mi zatím ani nechybí.