V posledních týdnech je tak trochu na roztrhání. Olympijská vítězka a dvojnásobná mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Adamczyková udivuje v populární soutěži StarDance tanečními kreacemi a vedle toho trénuje na sezonu, kterou letos pojme v poněkud zkrácené podobě.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková tančí ve StarDance | Foto: Ivana Roháčková

Ráno jdete do posilovny nebo na atletický stadion a odpoledne se ve zkušebně věnujete tanci. Jedná se o jinou zátěž, jak náročné je zvládnout dvě „tréninkové“ fáze?

Teď to ještě jde, ale uvidím. Jestli budu pokračovat dál, únava bude vzrůstat. Zatím se mi to daří držet, jen jsem si musela najít nějaký režim, jelikož potřebuji větší pauzy mezi dvěma fázemi. Snowboardcrossový trénink teď není dlouhý. Vyjde na hodinu a půl. Mám to tak od pondělí do pátku, v sobotu je přenos a v neděli se snažíme mít volno.

Co je z obou fází náročnější?

Psychicky určitě tanec, protože na to není člověk zvyklý. Za dva tři měsíce, co se rozjely tréninky a najela jsem do tanečního módu, jsem se s tím víc sžila. Na snowboardcrossovou přípravu jsem zvyklá, ale na posilovnu mám nového trenéra a jiný přístup mě víc baví. Intenzitou je posilování a atletika náročnější, ale taneční drezúra trvá čtyři hodiny. Nejsem zvyklá být tak dlouho zavřená.

Může vám tancování v něčem pomoc ve snowboardcrossu?

Je to spíš v obecné rovině. Člověk se snaží, aby tělo bylo flexibilní v přizpůsobování. A snowboardcross je hodně o přizpůsobování. Třeba v tom, jak se mění tratě. Nikde nejsou každý rok úplně stejné. Když jsem před pár lety začala víc jezdit na kole a zkusila lehký sjezdíky, tak mi to taky pomohlo, ale přitom jsem vůbec nečekala, že by to mohlo mít na ježdění na prkně vliv. Tancování mi pomohlo nabořit stereotyp. Přes deset let jsem dělala pořád stejné věci, a tohle je příjemná změna.

Jde olympijské vítězce Evě Adamczykové i tanec? Posuďte sami:

Zdroj: Youtube

A co opačně, dá se něco ze snowboardcrossu použít na parketu?

Myslím, že ne. Většinou mi spíš nějaké zažité věci vadí. I když obecně asi z kondice mohu hodně čerpat. Občas se mi do tancování pletou moje bolístky po zranění ramen a kotníků. Na rozdíl od Vávry (vodní slalomář Vavřinec Hradilek-pozn.red.), který má z kajaku obzvláště ve standardu skvělé držení, já tak pevný rám nemám. Musím se držet tanečníka. (usmívá se)

Zasteskne se vám někdy po sněhu?

Jo, sleduju kluky z týmu, jak jezdí, a oni zase sledují moje taneční kreace. Oni se teď vrátili z kempu, a tak jsme probrali, jak se jim jezdilo. Až napadne sníh, tak na mě stesk asi víc dolehne, ale věřím, že si to v zimě vynahradím.

Když se ve StarDance dostanete do závěrečné fáze, kdy vlastně naskočíte do nové sezony?

Myslím, že i kdybych vypadla už teď, na prkně začnu závodit až v lednu. Stejně se budu potřebovat rozjezdit, takže návrat směřuju na třetí podnik ve Svatém Mořici. Nadcházející sezona není tak nabitá. Je v uvozovkách jen svěťáková, a tak si dva závody odpustím. Udělala jsem si taneční odměnu a moc si to užívám. Je to dřina, ale vtipný na tom je, že člověk na to roky kouká a najednou tam stojí. Je to trochu bizarní pocit.

Jak vnímáte prostředí a okolí při natáčení?

Zvláštní je to v tom, že najednou intenzivně žijete s dalšími lidmi. Ať už s tanečním partnerem (Jakub Mazůch-pozn. red.)nebo i s ostatními páry. Denně se vídáte na zkušebnách a pak jste celou sobotu na Výstavišti. Je to intenzivní, ale krásný.

Jakou roli pro vás hraje, že v jednom z dalších párů tancuje váš manžel Marek Adamczyk?

Do StarDance jsem měla nabídku už dřív, ale jsem ráda, že to vyšlo tak, že jsme tam oba. Můžeme se porovnávat, ale víc jde o to, že spolu sdílíme čas zkoušek a díky soutěži se víc vidíme. Je prima, že jeden nesedí doma a druhý je furt pryč. Takhle jsme pryč společně, a to je skvělý. (usmívá se)

Jak se liší emoce, když na prkně projedete cílem důležitého závodu od situace, kdy čekáte verdikt od poroty?

Liší, hodně. Hlavně jsem ráda, že dělám objektivní sport, který díky Bohu nebodují rozhodčí. Je to jiné i v tom, že vám tanec přijde super, ale porotci vás zpraží nějakým komentářem. Nebo vás pochválí, ale pak tomu podle mě neodpovídají známky. V tom je to zvláštní. Určitě panuje obrovská euforie, protože se tancuje před hodně lidmi, a na to nejsem zvyklá. Hlavně se nejedná o soutěžení, v němž bych si byla jistá v kramflecích a nemohu se spolehnout na své tělo. Naopak při snowboardu není tolik lidí, nemáte make up a nemusíte nic hrát. I když jsem nervózní, tak mám zkušenosti ze spousty závodů a nějak to zvládnu.

Upravovala jste si před StarDance váhu, zdá se, že proti závodnímu období máte o nějaké kilíčko míň?

Jo, trochu jsem zhubla, ale o svalovou hmotu jsem přišla už po zlomených nohách před necelými dvěma roky. Když jste dva měsíce doma, svaly se ztrácejí. Minulou sezonu jsem byla lehčí než dřív, ale po StarDance se budu muset trochu víc krmit. Není to primární úkol, ale myslím, že půjde rychle. Rozjedená jsem dostatečně. K nabrání váhy mohou pomoci i Vánoce. (usmívá se)