Steaky a zmrzlé Afričanky. Volejbalistky bojovaly na turnaji v Argentině

České reprezentantky Anna a Magdalena Dostálovy společně se Šarlotou Svobodovou obsadily páté místo na historicky prvním snow-volejbalovém turnaji, který se uskutečnil mimo Evropy. V argentinském Bariloche sice vyhrály skupinu, nepovedlo se jim však přejít přes čtvrtfinále. V něm prohrály s argentinskou trojicí Vicoria Galdonová, Mara Morenová, Breda Churinová. „Měly jsme na to hrát o finále, porazily jsme i nasazené jedničky z Ruska. Bohužel to nevyšlo,“ popisovala Anna Dostálová, která se společně se sestrou přesouvá do Brazílie na beachvolejbalový turnaj.

Sestry Dostálovy společně se Šarlotou Svobodovou. | Foto: archiv sportovkyň

Česká trojice ve skupině nejprve hladce porazila dva chilské týmy 2:0 na sety. Poté si poradila s Litvou ve třech sadách a stejným výsledkem přehrála také Rusky. To jí zaručovalo první místo a automatické čtvrtfinále. Zároveň si hráčky vychutnávaly atmosféru. „Je to šílené odletět uprostřed prázdnin na zimní turnaj. Ale v Argentině bylo sněhu dost. Kuriozitou byly po horách probíhající Afričanky v našich bundách Czech Republic. Říkaly, že je nenapadlo, že bude taková zima," smála se Anna Dostálová. Ne tak po čtvrtfinále, které vyznělo pro domácí výběr (1:2). „Bohužel se naše forma někam skutálela dolů ze svahu a asi už neměla peníze na vlek na cestu zpět. Prohra nás hodně mrzí, ale páté místo na světovce je dost dobrý. Za odměnu jsme si daly argentinský steak," uvedla Dostálová, která společně se spoluhráčkami vyučovala místní, jak hrát snow-volejbal. „Dokonce jsme půjčily kopačky jedné top beachvolejbalové hráčce z Brazílie, protože se jí rozpadly." Sestry Dostálovy po akci odletěly do brazilského městečka Miguel Pereira na jednohvězdičkový beachovolejbalový turnaj. Ten se uskuteční od zítřka. „Nezvyklého přechodu a změn teplot se nebojíme. Očekáváme od toho skvělou zkušenost, vždyť Brazilky jsou jedny z nejlepších na světě," dodala Dostálová.

