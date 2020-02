Ke stolnímu tenisu ji přivedl táta, když jí byly tři roky. „Jako si lidé staví chatky a na zahradě bazény, já u nás doma vybudoval halu, kde jsme s Helenkou trénovali,“ vzpomíná Václav Sommer.

Ze sportu se stala vášeň, zkrátka láska na celý život. „Stolní tenis pro mě znamená strašně moc. Je to moje všechno,“ líčí zapálená sportovkyně, která se narodila ve znamení Blíženci. „Na ping-pongu mě nejvíce baví postřeh, rychlost, tréninky a také systém, kterým se hraje,“ pokračuje usměvavá dívka.

Bohatá sbírka úspěchů

Třináctá na světě. Uznejte, to je fakt něco. Obzvlášť pak v konkurenci hráček z Asie, ryzí velmoci stolního tenisu. Není proto divu, že sbírka osobních úspěchů Sommerové je již pořádně bohatá. „Nejvýše řadím třetí místo na neoficiálním mistrovství Evropy mladších žákyň v roce 2017 a osmé místo na loňském ME mezi staršími,“ vykládá Helena.

Díky stolnímu tenisu, mimořádnému talentu a také píli a vytrvalosti se Sommerové otevírají možnosti. „Hrála jsem na hodně místech, i když zatím jen v Evropě,“ vypráví. Zamlouvaly se jí především země ležící na Pyrenejském poloostrově. „Moc se mi líbilo ve Španělsku a Portugalsku,“ líčí.

Její vášeň hrdě podporuje celá rodina. „Dále trenéři a nejlepší kamarádka,“ popisuje žákyně osmého ročníku základní školy v Praze, kde se kvůli sportu ocitla. „Školu a stolní tenis zvládám dohromady skloubit celkem v pohodě,“ pochlubí se Helena.

Pohyb má zkrátka v krvi. „Ráda plavu,“ netají další koníček. Jinak tráví volný čas s nejbližšími. „S kamarády se nejvíce odreaguji,“ prozrazuje.

Ačkoliv je Sommerová věkem ještě starší žákyně, už nyní vítězí nad soupeřkami, které jsou o poznání vyspělejší. Může to znít zvláštně, ale pro rodačku ze západu Čech je to svým způsobem jednodušší. „Je skvělé porážet starší a vyzrálejší hráčky,“ culí se. „Hraje se mi s nimi o dost lépe. Nejsem totiž ve stresu,“ říká česká reprezentantka.

Ambice být ještě lepší

Jak už jsme předeslali, Helena Sommerová zakončila loňský rok jako třináctá nejlepší starší žákyně světa. I přesto cítí rezervy a má chuť se zlepšovat. „Je pro mě obrovskou motivací pokračovat, být ještě výš a zlepšit se,“ má jasno opora SK DDM Kotlářka Praha, která přes nízký věk už nakoukla i mezi ženskou extraligovou elitu. A to v barvách SK Dobré (na Českobudějovicku), kam má vyřízené střídavé starty.

Sommerová dělá zkrátka radost sobě i rodině. A kdo ví, třeba se za pár let dočkáme světové jedničky z Česka. „Helenku jsem dovedl do Evropy, což je daleko nad můj plán. Snažil jsem se jí pomáhat a takhle to vyšlo,“ usmívá se pyšný táta.

„Největší penzum práce ale odvedla ona sama. Ani jednou za těch jedenáct let mi neřekla, že nechce hrát. To je moje výhra, na to jsem pyšný,“ uzavírá rodič vycházející hvězdičky Václav Sommer.