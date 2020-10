Stošek přijel do tureckého města Sakarya nedaleko Istanbulu s výbornou formou. Předminulý víkend vyhrál prestižní maraton na italském ostrově Elba a k favoritům patřil i dnes. Na vítězného Páeze ztratil dvě a půl minuty, souboj o stříbro prohrál po téměř čtyřech a půl hodinách v sedle o 15 sekund s Portugalcem Tiagem Ferreirou.

"Jsem samozřejmě moc spokojený, bylo to teprve mé druhé mistrovství světa v maratonu. I když přiznávám, že ambice byly i vyšší, ale na druhou stranu dneska to líp nešlo a jsem rád, že jsem to dovezl na medaili. Takže za mě parádní závod, neudělal jsem žádnou chybu, všude jsem byl a podal jsem svoje maximum. Bronz je super, mistrovství světa je jednou za rok a musí se to všechno sejít v jediný den," uvedl Stošek pro server mtbs.cz.

Naprostá bomba

"Martinův výsledek je naprostá bomba, jsem za něj strašně rád. Je neuvěřitelné, co dokázal, a z pohledu manažera našeho týmu je to parádní - za dva roky existence máme dvě medaile z mistrovství světa," radoval se Hynek z bronzu týmového kolegy ze stáje Future Cycling Northwave.

Přiznal ale, že sám od sebe očekával víc. "Před startem jsem si říkal, že do top pětky bych to bral. Pocitově byl závod první dvě kola super, ale v tom posledním mi došlo… Byl jsem i překvapený, že mě předjel jen Španěl Valero a nikdo další. Z mý strany to v závěru byl pochod padlýho bojovníka, byl jsem úplně na šlupky… Podle všeho ale na tom byli podobně i ostatní, asi za to může i vedro a vlhkost. Náročný to bylo i profilově, pořád nahoru a dolů, celkem i prudký kopce, takže to z člověka dost vysávalo energii," popsal Hynek.

Závod žen ovládla Švýcarka Ramona Forchiniová, nejlepší z Češek byla jedenáctá Karla Štěpánová. Muži absolvovali 110 kilometrů, ženy 80,9.

Z předchozích českých medailistů získal Kulhavý, olympijský vítěz v cross country z Londýna, maratonské zlato v roce 2014 a předtím byl druhý, Hynek má stříbro a dva bronzy. Třetí skončila před šesti lety i Tereza Huříková.

Mistrovství světa v maratonu na horských kolech v Sakary:

Muži (110 km): 1. Páez (Kol.) 4:19:50, 2. Ferreira (Portug.) -2:20, 3. Stošek -2:35, …6. Hynek -9:39, 25. Adel (všichni ČR) -30:23.



Ženy (80,9 km): 1. Forchiniová (Švýc.) 3:42:18, 2. Wloszczowská (Pol.) -1, 3. Lüthiová (Švýc.) -1:22, …11. Štěpánová -13:28, 14. Czeczinkarová -24:32, 16. Pichlíková (všechny ČR) -24:42.